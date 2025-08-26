事業承継後の孤独感を解消！20～40代前半の事業承継者限定コミュニティ「B組」が本格始動

NYC株式会社

中小企業投資を手がけるNYC株式会社（代表：中塚庸仁）は、事業承継者の成長を支援する実践的コミュニティ「B組」の本格運営を開始いたします。本コミュニティは、事業承継後の孤独感に悩む20～40

代前半の若手経営者を対象とし、同じ立場の経営者同士が学び合える環境を提供します。

背景・課題

日本の中小企業では、後継者不足が深刻な問題となっており、事業承継を果たした若手経営者も承継後に多くの課題に直面しています。特に以下のような問題が顕著です：

承継後の孤独感: 相談できる同世代の経営者が周囲にいない

実践的情報の不足: 書籍やネットでは得られない現場の生きた情報が必要

業界トレンドへの対応: AI、補助金制度などの最新情報をリアルタイムで把握する必要性

「B組」の特徴

1. 厳選された実践的知識の提供

・NYC株式会社が18社の投資先企業（金属加工、設備工事、学習塾、留学エージェントなど）で得た成功・失敗事例を共有

・営業、マーケティング、採用、経営管理など具体的な経営支援ノウハウを提供

・事業承継のスムーズなバトンタッチ方法など、実体験に基づくTipsを共有

2. 質の高いネットワーキング機会

月1回のオフライン勉強会: 毎月第2木曜19時以降、都内で開催

ゲストとのクロストーク: 中小企業経営者や業界・領域専門家を招聘

限定チャットグループ: SNSには書けないクローズドな環境での情報交換

3. 厳格な入会条件で質を担保

以下3条件をすべて満たす方のみが対象（審査制）：

１. 事業承継経験者または予定者（親族内承継・外部承継を問わず）

外部承継の例：個人M&A、サーチファンド、投資会社の投資先の後継社長、中小企業でM&Aなど

２. 承継先企業の従業員数10名以上

３. 年齢20代～40代前半

今後の展開予定

業界別分科会: 建設業、金属加工業など業界特化の勉強会

機能別勉強会: 採用、営業、マーケティング、M&Aなど

研修旅行: メンバー同士の結束を深める機会の提供

ビジネスマッチング: 業務提携、共同開発の機会創出 サービス概要

月額会費: 2万円（税別）

初回特典: 入会後1ヶ月間は無料で参加可能

申込方法: 専用フォーム(https://holistic-emmental-86b.notion.site/B-254babf160c7804fae8ec2123e5786b6)

代表者コメント NYC株式会社 代表 中塚庸仁

「事業承継は経営者人生における大きな転換点ですが、その後の成長段階で多くの若手経営者が孤独感を抱えています。『B組』は、同じ立場の経営者同士が実践的な知識を共有し、切磋琢磨できる場として立ち上げました。書籍には載っていない現場の生きた情報と、信頼できる仲間とのネットワークを通じて、日本の中小企業の持続的成長に貢献したいと考えています。」

【NYC 会社概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、経営コンサルティング事業、ベンチャー投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYC公式YouTubeチャンネル『NYCの裏側』

■本件に関するお問い合わせ

NYC株式会社 広報担当 亀山

E-mail：admin@nycinc.jp

B組申し込みフォーム

https://forms.gle/PwNLsJUBa3DL962Q8