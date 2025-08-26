【仙台】最新HIFU機器「ウルトラフォーマーMPT」を導入！切らないリフトアップを特別価格でご提供 導入記念キャンペーン開催中

KMC株式会社これを記念し、2025年8月8日（金）～10月19日（日）まで、特別価格で施術を受けられる導入記念キャンペーンを実施中です。

当院には東北大学医学博士である院長と、美容認定看護師が在籍し、専門性と安全性にこだわった美容医療を提供しています。患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療を行い、ナチュラルで美しい仕上がりを追求しています。

■「ウルトラフォーマーMPT」とは

肌のたるみに加えて、美肌ケアも行う最新の医療HIFUです。

高密度の超音波を皮膚の深部にピンポイントで照射し、熱エネルギーを生み出すことでメスを使わずにリフトアップ、肌の土台となる部分を効果的に引き締めて治療します。

最新機種である「ウルトラフォーマーMPT」では

従来のHIFUに比べて

- 圧倒的な施術スピード

照射時間が従来の約半分になり、痛みも軽減

- 点状照射＋線状照射が可能

より高い密度照射によって脂肪溶解・引き締め効果

- 様々なお悩みに対応可能な豊富な照射方法

リフトUP、脂肪燃焼、引き締め、美肌など幅広いお悩みに対応が可能

- カートリッジの選択肢が豊富

熱が届く深さが違う多様なカートリッジを自在に変えられるため、よりお悩みや骨格に合わせて必要な層へアプローチが可能

施術時間やお痛みなどの患者様の負担を少なく、自然なリフトアップ、若返り治療、美肌治療が可能です。

■導入記念キャンペーン概要

期間：2025年8月8日（金）～10月19日（日）

メニューや料金の詳細については公式Instagramをご確認ください。

セントローズクリニック｜公式Instagram

https://www.instagram.com/p/DM7dEndy5gx/?img_index=1

■HIFUを受けている方の傾向

当院のデータでは、20～40代の方が約6割を占め、リフトアップを求める患者様に特に支持されています。

また、女性が88％、男性が12％と、圧倒的に女性が多い一方で、男性のニーズも年々増加しています。

（2024年7月1日～2025年7月31日までに当院でHIFUを受けられた方

■院長コメント（院長：金澤孝祐）

「切らずに自然な若返りを叶えたい、そんな患者様の声に応えるために、最新のHIFUを導入しました。今回導入したウルトラフォーマーMPTは、従来機よりも施術の時間が短く、痛みが少ないため患者様の負担が大きく減ります。切らずに、ダウンタイムはほぼなく効果を実感いただける治療です。まずは導入記念キャンペーンの機会に、お気軽にその効果を体験いただきたいと思います。」

■クリニック概要

名称 ：セントローズクリニック

院長 ：金澤孝祐

診療科目 ：美容外科・美容皮膚科（美容外科・医療脱毛・美肌治療・エイジングケア）

所在地 ：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２丁目４－５ アルボーレ仙台 ６Ｆ

アクセス ：仙台駅徒歩5分

お問合せ ：022-227-4107

営業時間 ：10:00～20:00

URL ：https://st-rose.to/

Instagram ：https://www.instagram.com/st.rose.clinic/

■本件に関するお問い合わせ

セントローズクリニック 広報担当

TEL ：022-227-4107

MAIL ： info@st.rose.to



