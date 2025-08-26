OSをSSDに移行するならこれ！2025年最新版おすすめソフト5選|4DDiG Partition Manager
パソコンの動作を高速化するために、HDDからSSDへOSの移行を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、OSやシステム環境をそのままSSDに移行するのは初心者にとって難しく、データ消失や起動トラブルといったリスクも伴います。
そんな不安を解消してくれるのが、4DDiG Partition Manager。
2025年8月26日（火）に公開された最新版では、OSのSSD移行機能がさらに強化され、従来よりも高速かつ安全にシステムをクローン可能。
わずか数クリックで誰でも簡単に移行できることから、OSをSSDに移行するソフトTOP5の一つとして高い評価を集めています。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/gPClU
OS移行とクリーンインストールの違いは？
OSをSSDに移行する方法には、大きく分けて「OSクローン」と「クリーンインストール」の2種類があります。
それぞれ特徴があり、目的や状況に合わせた選択が大切です。
OS移行
現在のシステム環境（アプリ・設定・データ）をそのままSSDに移行できるのが最大のメリット。面倒な再設定が不要で、移行後すぐに通常通り作業を再開できます。
ただし、不要なファイルやエラーまでコピーされてしまう可能性がある点には注意が必要です。
クリーンインストール
OSをまっさらな状態でインストールし直すため、不要なデータや不具合の心配がなく、軽快な環境で新たにスタートできます。
一方で、アプリの再インストールや環境構築に時間と手間がかかるというデメリットもあります。
どちらを選ぶべき？
・できるだけ時間を節約したい方、今のPC環境をそのまま使いたい方 → OS移行がおすすめ
・不具合をリセットして快適に使いたい方、クリーンな環境を求める方 → クリーンインストールがおすすめ
OSをSSDに移行ソフトのTOP5
OS移行ソフト1：4DDiG Partition Manager
「4DDiG Partition Manager」は、OSクローン作成を含むOS移行機能を搭載した多機能ソフトウェアです。旧OSから新しいSSDへの移行をスムーズに行えるよう設計されており、データの安全なバックアップや柔軟なパーティション管理にも対応しています。
1.旧OSをそのまま新しい環境に移行し、設定やデータを保持
2.大切なデータを守るバックアップ機能
3.パーティションのフォーマット・サイズ変更・結合をサポート
4.データを保持でMBRからGPTへ変換
初心者でもわかりやすく、上級者にとっても十分に活用できる信頼性の高いOS移行ソフトです。
安全かつスムーズにSSDへOSを移行したい方に、まずおすすめしたい1本です。
4DDiG Partition Managerを使ってOSを移行する手順は以下の通りです。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/gPClU
1.4DDiG Partition Managerをコンピュータにダウンロードしてインストールした後、新しいドライブを接続します。次に、アプリケーションを起動し、「OSの移行」を選択して「開始」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328142&id=bodyimage1】
2.次に、新しいドライブをターゲットディスクとして選択し、「開始」をタップして続行します。（ソースディスクはデフォルトで選択されています）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328142&id=bodyimage2】
