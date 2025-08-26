楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『夏の影／Mrs. GREEN APPLE』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜、メロディ譜、バンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2208]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2208
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage1】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1933]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1933
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage2】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （メロディ譜）[LTML6]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML6
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage3】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2638]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2638
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A～
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2208]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2208
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage1】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1933]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1933
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage2】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （メロディ譜）[LTML6]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML6
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage3】
『夏の影／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2638]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2638
＜楽譜概要＞
「夏の影／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
「キリン 午後の紅茶」CMソング
キー：A～
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328130&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
プレスリリース詳細へ