楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『再会／Vaundy』『革命道中／アイナ・ジ・エンド』のバンドスコア、『らしさ／Official髭男dism』『革命道中／アイナ・ジ・エンド』のメロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『再会／Vaundy （バンドスコア）[LBS2636]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2636
＜楽譜概要＞
「再会／Vaundy 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌
キー：Am
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs.
※編集の都合上、A.Guitarのパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328128&id=bodyimage1】
『革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド （バンドスコア）[LBS2637]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2637
＜楽譜概要＞
「革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ
キー：Em
パート：Vo.&Cho./ Key./ E.G./ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年8月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328128&id=bodyimage2】
『らしさ／Official髭男dism （メロディ譜）[LTML4]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML4
＜楽譜概要＞
「らしさ／Official髭男dism 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌
キー：B（フラット）～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328128&id=bodyimage3】
『革命道中- On The Way／アイナ・ジ・エンド （メロディ譜）[LTML5]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML5
＜楽譜概要＞
「革命道中- On The Way／アイナ・ジ・エンド 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年8月27日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328128&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
配信元企業：株式会社フェアリー
