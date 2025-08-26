DJ・音楽アーティストmone shiroshinaの新・音楽ユニット結成および新・音楽アルバムのリリース発表のDJイベント「futureape」が銀座の会員制ミュージックバー「c6o」で開催。
V3株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：川添大嗣）は、2025年10月11日（土）にDJ・音アーティストのmone shiroshinaのDJイベント「futureape（フューチャーエイプ）」の開催を発表します。
このイベントではDJ／画家／モデルとしてマルチに活躍するアーティストmone shiroshinaの新・音楽ユニットの結成と、新・音楽アルバムのリリースについて発表される予定です。
futureape logo
銀座c6o内観（１）
銀座c6o内観（２）
mone shiroshinaは、エキゾチック・テックハウスをコンセプトに新楽曲を制作しており、その楽曲のデモ版の演奏もされる予定です。
「渋谷のラジオ」でMCとして、3年間、mone shiroshinaと共演をしているKダブシャイン氏がプレゼンターとして友情出演もします。
イベント『futureape』について
『futureape（フューチャーエイプ）』は「未来の猿」を意味し、DJのプレイ楽曲は「エキゾチック」をテーマにしたテクノ音楽。観客を人間的本能と未来的世界の交錯する異世界へ誘います。
当日は、販売されているフードチケットにより、軽食類（おつまみ）の食べ放題を提供しています。
バナナタワーも用意しているため、バナナもぎ放題も。
ウェルカムドリンクには、イベントタイトルにちなんだオリジナルカクテル「モンキーボンボン（ボンボンの坊ちゃんのためのアルコール）」と「ホワイトキックス（ノンアルコール／シラける）」も提供されます。
メインビジュアル
バナナもぎ放題イメージ画像
イベント詳細
■ 正式イベント名：『futureape（フューチャーエイプ）』
■ 会場：銀座c6o（東京都中央区銀座３丁目３-１ ８階）
■ 日時：2025年10月11日（土）19:45開場 20:00開演 23:30終了予定
■ 出演者：mone shiroshina、YOW-ROW、森田悠介、DJ OGAWA、@raki、Kダブシャイン（プレゼンター）、他
■ チケット料金など
・入場チケット料金：5,500円（1ドリンク付き・税込）
・フードチケット料金：1,500円（食べ放題）※フードなくなり次第終了
・VIP席料：お問い合わせ
■チケットサイト：https://x.gd/Xwpta
■主催：V3株式会社
【注意事項】
※完全前売・予約制
※短パン、サンダル等の軽装はご遠慮下さい
※VIP席は個別問い合わせにて受付
出演者プロフィールmone shiroshina（モネ・シロシナ）
mone shiroshina (C)V3 Inc.
東京・ニューヨークで学生時代を過ごし、DJ露出する傍、モデルをはじめアート活動を行う多彩な女性DJ。プレイスタイルはTech houseやTechno、Deep house、Electronicaまでと広く飽きさせることの無いパーティを創作。2017年の『Summer Sonic 2017』に出演し、大きな話題を呼んだ。
2024年9月にはオリジナル楽曲を5曲収録したアルバム「I canʻt even」を配信。itunesランキング1位を記録している。
主な実績：
『Summer Sonic 2017』『Alanwaker 来日公演』『Bob inclar 来日公演』『MIYAVI（バック DJ）』『東京国際映画祭』『楽天ファッションウィーク(JFW)』『DISEL × Desarono レセプションパーティ』『Exotica BBK at Thailand バンコククラブ』『OMONI at Taiwan 台湾』『ULTRA JAPAN（アフターパーティ）』
YOW-ROW（ヨウイチロウ）
YOW-ROW
2005年、エレクトロ・ロックバンドGARIにてVictor Entertainmentよりメジャーデビュー。
2007年7月にはパリで約3万人を動員する大型イベント「Japan Expo 2007」への招聘が決定。
当日のステージには5000人以上の観衆が詰め掛け、急遽入場規制が行われる事態となった。
その後、フランスを中心にベルギー、スイス、イタリア、フィンランドなどヨーロッパ各地でのリリース、ツアーを行い海外からも高い評価を得る。現在、アーティスト活動と並行し、プロデュース、リミックス、アレンジなど幅広く活躍。
主な実績
・2018年、 HISASHIとhideのトリビュート・アルバム「hide TRIBUTE IMPULSE」（楽曲はDOUBT）に参加。（GARI）
・2025年、永野初監督作品「MAD MASK」の劇伴を担当・出演（GARI）
森田悠介
森田悠介 (C)︎Cante de las Minas
ピアノトリオ ai kuwabara trio projectでのベーシストとして東京JAZZ(国際フォーラムホールA)をはじめ様々なジャズフェスティバルに出演。2nd album “THE SIXTH SENSE”がJAZZ JAPAN AWARD 2013 “new star賞”を受賞。
2022年、スペイン最大のフラメンコのコンクール「Cante de las Minas」において、インストゥルメンティスタのカテゴリーでセミファイナルに選出。
2024年、ニューヨーク発のエンターテイメントショウ「ブルーマングループ」ジャパンツアー2024においてストリングスプレイヤーとして参加。
主な実績
・長瀬有花 -Mofu Mohu-／「スケルトン」 (2025／編曲)
・THE FIRST TAKE／遊助(上地雄輔) - ひまわり -応援花- (2024／編曲)
・アニメ「キャロル＆チューズデイ」（2019）渡辺信一郎監督 スキップの演奏シーン（モーション撮影協力／楽器デザイン提供）
・映画「遠くでずっとそばにいる」(2013)岩井俊二監督 主題歌「花の歌」（ベース演奏）
・徳永兄弟（ベース演奏）
DJ OGAWA
DJ OGAWA
2014年から３年続けてアルゼンチンツアーを行う。2015年より毎年ツアーを行なっているブエノスアイレスでのDJプレイが高く評価され、地元のラジオ局からのオファーが相次ぎ毎月MIXを提供中。HERNAN CATTANEO日本公演では毎回東京、大阪、名古屋にて共演。
2019年WOMBにて年間で開催されたパーティOTAKU TOKYOにてレジデンツとして活躍。
主な実績
2017年 東京 ULTRA JAPAN
2017年 Amazon Fashion 10.20 sacai/UNDERCOVER PARTY
2017年 SUDBEAT JAPAN TOUR 2017
2018年 SMASH Japan Tour 2018
2020年 Burning Man / Celtic Chaos 出演
@raki（JzTrance/Spacedock/PublicBetaJapan)
@raki
2002年に【JzTrance】を発足。
クロアチアのGoaTranceレーベルSpacedockにオフィシャルDJとして参加。
新鋭GoaTranceアーティストの交流深く、2011年にはGOASIA、FILTERIAと共に新木場ageHaを全館利用したGOA TRANCE PARTYを開催。
2023年、歌舞伎町あーとの祭り企画制作。
2024年、川崎市制100周年ちどり公園フリーパーティー、木の根ペンション映像祭り等、唯一無二の企画を仕掛け精力的にパーティークリエイト。
Kダブシャイン（プレゼンター）
Kダブシャイン
東京都渋谷区出身のＭＣ。ヒップホップグループ『キングギドラ』のメンバー。
日本語の歌詞と韻（ライム）にこだわったラップスタイルが特徴。現在の日本語ラップにおける韻の踏み方の確立に大きく貢献したMCと呼ばれている。