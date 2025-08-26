DJ・音楽アーティストmone shiroshinaの新・音楽ユニット結成および新・音楽アルバムのリリース発表のDJイベント「futureape」が銀座の会員制ミュージックバー「c6o」で開催。

V3株式会社

V3株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：川添大嗣）は、2025年10月11日（土）にDJ・音アーティストのmone shiroshinaのDJイベント「futureape（フューチャーエイプ）」の開催を発表します。

このイベントではDJ／画家／モデルとしてマルチに活躍するアーティストmone shiroshinaの新・音楽ユニットの結成と、新・音楽アルバムのリリースについて発表される予定です。

futureape logo銀座c6o内観（１）銀座c6o内観（２）

mone shiroshinaは、エキゾチック・テックハウスをコンセプトに新楽曲を制作しており、その楽曲のデモ版の演奏もされる予定です。

「渋谷のラジオ」でMCとして、3年間、mone shiroshinaと共演をしているKダブシャイン氏がプレゼンターとして友情出演もします。

イベント『futureape』について

『futureape（フューチャーエイプ）』は「未来の猿」を意味し、DJのプレイ楽曲は「エキゾチック」をテーマにしたテクノ音楽。観客を人間的本能と未来的世界の交錯する異世界へ誘います。

当日は、販売されているフードチケットにより、軽食類（おつまみ）の食べ放題を提供しています。

バナナタワーも用意しているため、バナナもぎ放題も。

ウェルカムドリンクには、イベントタイトルにちなんだオリジナルカクテル「モンキーボンボン（ボンボンの坊ちゃんのためのアルコール）」と「ホワイトキックス（ノンアルコール／シラける）」も提供されます。

メインビジュアルバナナもぎ放題イメージ画像イベント詳細

■ 正式イベント名：『futureape（フューチャーエイプ）』

■ 会場：銀座c6o（東京都中央区銀座３丁目３-１ ８階）

■ 日時：2025年10月11日（土）19:45開場 20:00開演 23:30終了予定

■ 出演者：mone shiroshina、YOW-ROW、森田悠介、DJ OGAWA、@raki、Kダブシャイン（プレゼンター）、他

■ チケット料金など

・入場チケット料金：5,500円（1ドリンク付き・税込）

・フードチケット料金：1,500円（食べ放題）※フードなくなり次第終了

・VIP席料：お問い合わせ

■チケットサイト：https://x.gd/Xwpta

■主催：V3株式会社

【注意事項】

※完全前売・予約制

※短パン、サンダル等の軽装はご遠慮下さい

※VIP席は個別問い合わせにて受付

出演者プロフィール

mone shiroshina（モネ・シロシナ）mone shiroshina (C)V3 Inc.

東京・ニューヨークで学生時代を過ごし、DJ露出する傍、モデルをはじめアート活動を行う多彩な女性DJ。プレイスタイルはTech houseやTechno、Deep house、Electronicaまでと広く飽きさせることの無いパーティを創作。2017年の『Summer Sonic 2017』に出演し、大きな話題を呼んだ。

2024年9月にはオリジナル楽曲を5曲収録したアルバム「I canʻt even」を配信。itunesランキング1位を記録している。

主な実績：

『Summer Sonic 2017』『Alanwaker 来日公演』『Bob inclar 来日公演』『MIYAVI（バック DJ）』『東京国際映画祭』『楽天ファッションウィーク(JFW)』『DISEL × Desarono レセプションパーティ』『Exotica BBK at Thailand バンコククラブ』『OMONI at Taiwan 台湾』『ULTRA JAPAN（アフターパーティ）』

YOW-ROW（ヨウイチロウ）YOW-ROW

2005年、エレクトロ・ロックバンドGARIにてVictor Entertainmentよりメジャーデビュー。

2007年7月にはパリで約3万人を動員する大型イベント「Japan Expo 2007」への招聘が決定。

当日のステージには5000人以上の観衆が詰め掛け、急遽入場規制が行われる事態となった。

その後、フランスを中心にベルギー、スイス、イタリア、フィンランドなどヨーロッパ各地でのリリース、ツアーを行い海外からも高い評価を得る。現在、アーティスト活動と並行し、プロデュース、リミックス、アレンジなど幅広く活躍。

主な実績

・2018年、 HISASHIとhideのトリビュート・アルバム「hide TRIBUTE IMPULSE」（楽曲はDOUBT）に参加。（GARI）

・2025年、永野初監督作品「MAD MASK」の劇伴を担当・出演（GARI）

森田悠介森田悠介 (C)︎Cante de las Minas

ピアノトリオ ai kuwabara trio projectでのベーシストとして東京JAZZ(国際フォーラムホールA)をはじめ様々なジャズフェスティバルに出演。2nd album “THE SIXTH SENSE”がJAZZ JAPAN AWARD 2013 “new star賞”を受賞。

2022年、スペイン最大のフラメンコのコンクール「Cante de las Minas」において、インストゥルメンティスタのカテゴリーでセミファイナルに選出。

2024年、ニューヨーク発のエンターテイメントショウ「ブルーマングループ」ジャパンツアー2024においてストリングスプレイヤーとして参加。

主な実績

・長瀬有花 -Mofu Mohu-／「スケルトン」 (2025／編曲)

・THE FIRST TAKE／遊助(上地雄輔) - ひまわり -応援花- (2024／編曲)

・アニメ「キャロル＆チューズデイ」（2019）渡辺信一郎監督 スキップの演奏シーン（モーション撮影協力／楽器デザイン提供）

・映画「遠くでずっとそばにいる」(2013)岩井俊二監督 主題歌「花の歌」（ベース演奏）

・徳永兄弟（ベース演奏）

DJ OGAWADJ OGAWA

2014年から３年続けてアルゼンチンツアーを行う。2015年より毎年ツアーを行なっているブエノスアイレスでのDJプレイが高く評価され、地元のラジオ局からのオファーが相次ぎ毎月MIXを提供中。HERNAN CATTANEO日本公演では毎回東京、大阪、名古屋にて共演。

2019年WOMBにて年間で開催されたパーティOTAKU TOKYOにてレジデンツとして活躍。

主な実績

2017年 東京 ULTRA JAPAN

2017年 Amazon Fashion 10.20 sacai/UNDERCOVER PARTY

2017年 SUDBEAT JAPAN TOUR 2017

2018年 SMASH Japan Tour 2018

2020年 Burning Man / Celtic Chaos 出演

@raki（JzTrance/Spacedock/PublicBetaJapan)@raki

2002年に【JzTrance】を発足。

クロアチアのGoaTranceレーベルSpacedockにオフィシャルDJとして参加。

新鋭GoaTranceアーティストの交流深く、2011年にはGOASIA、FILTERIAと共に新木場ageHaを全館利用したGOA TRANCE PARTYを開催。

2023年、歌舞伎町あーとの祭り企画制作。

2024年、川崎市制100周年ちどり公園フリーパーティー、木の根ペンション映像祭り等、唯一無二の企画を仕掛け精力的にパーティークリエイト。

Kダブシャイン（プレゼンター）Kダブシャイン

東京都渋谷区出身のＭＣ。ヒップホップグループ『キングギドラ』のメンバー。

日本語の歌詞と韻（ライム）にこだわったラップスタイルが特徴。現在の日本語ラップにおける韻の踏み方の確立に大きく貢献したMCと呼ばれている。