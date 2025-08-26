¿·´¶³Ð¡ªËÜ²»¤òµ¤·Ú¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¥Ã¥ÈSNS¡Øishin¡Ê¤¤¤·¤ó¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹
ishin¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ishin¡Ê¤¤¤·¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÍúÎò¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¿·´¶³ÐSNS¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÌµ°Õ¼±¤ËÀ¹¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£¤Ç¤âÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ëµ¤¤òÄ¥¤é¤º¡¢¾þ¤é¤º¡¢¤Ý¤í¤Ã¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ishin¤ÎÆÃÄ§¤ÈÇØ·Ê
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«4Ì¾¤À¤±¡£
10Ê¬´Ö¤Ç¥Èー¥¯¥ëー¥à¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤â°ì¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
À©Ìó¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò³«Êü¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ñÌ£¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¤Î¤Ïµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£
º£¤ÎSNS¤ÏÍúÎò¤ä¿È¥Ð¥ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÁÇ¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¸åÉå¤ì¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¿²¤ëÁ°¤äÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡¢°ì¿Í±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢²¿¤âÇØÉé¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¸ø³«Æü
2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
App¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÇÛ¿®Ãæ¡ª :
https://apps.apple.com/jp/app/ishin-%E4%BB%8A%E3%81%93%E3%81%AE%E7%9E%AC%E9%96%93/id6744444437
¡ÖËÜ²»¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õ¸«¤ä²þÁ±Í×Ë¾¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ixone³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§ÄàÅÄ
Email¡§thankyou@ishin.ai