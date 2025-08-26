デルタ電子、Innergie 67W GaN USB-C急速充電器C6 Duo IIとQi2対応10,200mAh USB-Cモバイルバッテリをプレゼントする新学期応援プレゼントキャンペーンを実施
2025年8月26日 - デルタ電子株式会社. 東京都港区 - デルタ電子株式会社は、コンシューマ向け電力ソリューションブランド「Innergie（イナジー）」の日本公式Xアカウント @innergiejp において、新学期応援プレゼントキャンペーンとして、新発売の最大67W出力に対応したデュアルポートUSB-C急速充電器「Innergie C6 Duo II」と、応援購入サービスのMakuakeにて9月6日まで先行販売を行なっているQi2対応10,200mAhマグネット式USB-Cモバイルバッテリ「Innergie Qi2 45W」を各2名様にプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328053&id=bodyimage1】
プレゼントキャンペーンの応募方法は以下のとおりです。
（1）Xの @innergiejp をフォロー
（2）プレゼントキャンペーンのポストをリポスト
（3）ご希望の製品がある場合は、その製品をコメント
プレゼントキャンペーン応募期間：2025年8月26日～9月6日（23:59）
当選者には抽選後、XのDMにてご連絡いたします。
Innergie C6 Duo IIは、第3世代のGaN半導体を採用することにより、91.0％のエネルギー変換率を実現、最大供給電力67Wに対応しながら、コンパクトで効率的な電力変換を可能にしています。主要なノートPCやスマートフォンだけでなく、最新の家庭用ゲーム機として人気のNintendo Switch 2の急速充電やTVモード（シングルポート接続時）にも対応するなど、幅広いデバイスをサポートしています。また、プラグは折りたたみ式採用し、外出先などにも持ち運びやすくなっています。
充電プロトコルとしてPD3.0（PPS）、QC 4.0、Samsung SFCに対応し、自動で5.0V?3.0A、9.0V?3.0A、12.0V?3.0A、15.0V?3.0A、20.0V?3.35AおよびPPS 5.0V-16.0V?3.0A （最大67W）の6段階の電圧を検出し、USB-Cデバイスを急速充電することができます。さらに、利用状況に応じてインテリジェントに電力供給を切り替える3つの急速充電モードを搭載。シングルポート接続では最大67Wを供給するほか、デュアルポート接続時には、デバイスの充電要求に応じて、より多くの電力を必要とするデバイスに45W、もう一方に20Wを供給するミックス＆マッチモードと、2つのデバイスに30Wずつ供給する均等充電モードを備えており、利用状況や用途に応じて最適な充電ができます。
一方、Innergie Qi2 45Wは、従来のワイヤレス充電規格であるQiの最大出力が7.5Wだったところ、最新規格のQi2に対応することで最大15W出力に対応し、iPhoneやNintendo Switch 2などのデバイスの充電時間を大幅に短縮。また、USB-Cポートを2つ備え、PD3.0およびQC4+充電規格に対応することで、ノートPCなどのデバイスで、最大45W（20V/2.25A）出力による急速充電が可能です。さらに、ワイヤレス充電とUSB-C充電を組み合わせ、最大3台の同時充電もサポートし、ワイヤレスで5W、USB-Cで30W＋10W出力が可能となります。もちろん、モバイルバッテリを充電しながら、ほかのデバイスを同時充電可能なパススルー技術も搭載しており、用途に合わせた使い分けができます。本体は102×68×17.2mm/220gで、吸着面にはQi2側にシリコン素材を採用するほか、Qi2側は1100gの強力な磁力によりデバイスをしっかりと固定、背面にも900gの磁力を持たせることでスタンドやカードホルダーなどのアクセサリも安心してご利用いただけます。
両製品とも、高品質のコンポーネントとすぐれた温度制御技術により、長時間の充電においても持続的に最大出力を確保します。また、Innergie独自の保護技術であるInnerShieldは、OCP （過電流保護）、OVP （過電圧保護）、OTP （過負荷保護）、OPP （過電力保護）、SCP （短絡保護）をサポートし、安定した電力供給を実現しています。
