デルタ電子、67W GaNデュアルポートUSB-C急速充電器「Innergie C6 Duo II」を発売 - Nintendo Switch 2の急速充電やTVモードにも対応 -
2025年8月26日 - デルタ電子株式会社, 東京都港区 - デルタ電子株式会社は、コンシューマ向け電力ソリューションブランドとして展開する「Innergie（イナジー）」より、「One For All」シリーズの67W GaN（窒化ガリウム）USB-Cマルチポート充電器「Innergie C6 Duo II」を8月15日に発売いたしました。市場想定価格（税込）は、6,990円です。販売は、まずAmazon.co.jpのInnergieストアからスタートし、順次販路を拡大していく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328052&id=bodyimage1】
Innergie C6 Duo IIは、主要なノートPCやスマートフォンだけでなく、最新の家庭用ゲーム機として人気のNintendo Switch 2の急速充電やTVモード（シングルポート接続時）にも対応するなど、幅広いデバイスをサポートしています。第3世代のGaN半導体を採用することにより、91.0％のエネルギー変換率を実現、最大供給電力67Wに対応しながら、コンパクトで効率的な電力変換を可能にしています。また、プラグは折りたたみ式となっているため、外出先などにも持ち運びやすくなっています。
充電プロトコルとしてPD3.0（PPS）、QC 4.0、Samsung SFCに対応し、自動で5.0V?3.0A、9.0V?3.0A、12.0V?3.0A、15.0V?3.0A、20.0V?3.35AおよびPPS 5.0V-16.0V?3.0A （最大67W）の6段階の電圧を検出し、USB-Cデバイスを急速充電することができます。さらに、利用状況に応じてインテリジェントに電力供給を切り替える3つの急速充電モードを搭載。シングルポート接続では最大67Wを供給するほか、デュアルポート接続時には、デバイスの充電要求に応じて、より多くの電力を必要とするデバイスに45W、もう一方に20Wを供給するミックス＆マッチモードと、2つのデバイスに30Wずつ供給する均等充電モードを備えており、利用状況や用途に応じて最適な充電ができるようになっています。
電力技術の世界的リーダーである台湾本社Delta Electronics, Inc.を筆頭とするデルタグループが50年以上にわたって培ってきた専門的な電源管理技術を活かし、Innergie C6 Duo IIは高品質のコンポーネントとすぐれた温度制御技術により、長時間の利用においても持続的に最大出力を確保します。また、Innergie独自の保護技術であるInnerShieldは、OCP（過電流保護）、OVP（過電圧保護）、OTP（過負荷保護）、OPP（過電力保護）、SCP（短絡保護）をサポートし、安定した電力供給を実現、3年間のグローバル保証を提供いたします。
デルタグループでは、100％再生可能性エネルギーを使用し、生産時に発生する廃棄物も100％再利用およびリサイクルを実践するなどSDGsに積極的に取り組んでいます。また、本製品を含むInnergieブランドでは、外装に75％のPCR（リサイクルプラスチック）を使用する他、製品パッケージには再生紙を利用するなど、高品質と持続可能性を両立させています。
製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328052&id=bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
Innergie C6 Duo II
https://myinnergie.com/jp/product/c6-duo-ii-fold/
【Innergie C6 Duo II販売サイト】
https://www.amazon.co.jp/-/zh/dp/B0F1TH4DBF/
□お客さまからのお問い合わせ先
デルタ電子株式会社マーケティング課
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328052&id=bodyimage1】
Innergie C6 Duo IIは、主要なノートPCやスマートフォンだけでなく、最新の家庭用ゲーム機として人気のNintendo Switch 2の急速充電やTVモード（シングルポート接続時）にも対応するなど、幅広いデバイスをサポートしています。第3世代のGaN半導体を採用することにより、91.0％のエネルギー変換率を実現、最大供給電力67Wに対応しながら、コンパクトで効率的な電力変換を可能にしています。また、プラグは折りたたみ式となっているため、外出先などにも持ち運びやすくなっています。
充電プロトコルとしてPD3.0（PPS）、QC 4.0、Samsung SFCに対応し、自動で5.0V?3.0A、9.0V?3.0A、12.0V?3.0A、15.0V?3.0A、20.0V?3.35AおよびPPS 5.0V-16.0V?3.0A （最大67W）の6段階の電圧を検出し、USB-Cデバイスを急速充電することができます。さらに、利用状況に応じてインテリジェントに電力供給を切り替える3つの急速充電モードを搭載。シングルポート接続では最大67Wを供給するほか、デュアルポート接続時には、デバイスの充電要求に応じて、より多くの電力を必要とするデバイスに45W、もう一方に20Wを供給するミックス＆マッチモードと、2つのデバイスに30Wずつ供給する均等充電モードを備えており、利用状況や用途に応じて最適な充電ができるようになっています。
電力技術の世界的リーダーである台湾本社Delta Electronics, Inc.を筆頭とするデルタグループが50年以上にわたって培ってきた専門的な電源管理技術を活かし、Innergie C6 Duo IIは高品質のコンポーネントとすぐれた温度制御技術により、長時間の利用においても持続的に最大出力を確保します。また、Innergie独自の保護技術であるInnerShieldは、OCP（過電流保護）、OVP（過電圧保護）、OTP（過負荷保護）、OPP（過電力保護）、SCP（短絡保護）をサポートし、安定した電力供給を実現、3年間のグローバル保証を提供いたします。
デルタグループでは、100％再生可能性エネルギーを使用し、生産時に発生する廃棄物も100％再利用およびリサイクルを実践するなどSDGsに積極的に取り組んでいます。また、本製品を含むInnergieブランドでは、外装に75％のPCR（リサイクルプラスチック）を使用する他、製品パッケージには再生紙を利用するなど、高品質と持続可能性を両立させています。
製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328052&id=bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
Innergie C6 Duo II
https://myinnergie.com/jp/product/c6-duo-ii-fold/
【Innergie C6 Duo II販売サイト】
https://www.amazon.co.jp/-/zh/dp/B0F1TH4DBF/
□お客さまからのお問い合わせ先
デルタ電子株式会社マーケティング課