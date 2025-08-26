「地域脱炭素推進コンソーシアム 関西まちWe’ll」が、関西の15自治体と連携して取り組む J-クレジット制度を活用したプロジェクト「関西エネワ」 9月1日（月）から入会受付を開始します

阪急電鉄株式会社

阪急電鉄株式会社（代表取締役社長：嶋田 泰夫、以下「阪急電鉄」）と西日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）、大阪市高速電気軌道株式会社（代表取締役社長：河井 英明、以下「Osaka Metro」）で構成する「地域脱炭素推進コンソーシアム 関西まちWe’ll」（以下、「関西まちウェル」）※1は、J-クレジット※2制度を活用したプロジェクト「関西エネワ」の入会受付を9月1日（月）から開始します。

関西エネワは、関西まちウェルが実施主体となり、関西の15自治体※3と連携して取り組むJ-クレジット制度を活用したプロジェクトです。関西エネワに入会いただいたご家庭や事業者の太陽光パネルで発電された電力のうち、自家消費される電力の環境価値を関西エネワに提供いただくことで、J-クレジットを創出※4します。創出したJ-クレジットは、その一部を売却し、売却金を自治体に寄付することで地域の活性化に貢献するほか、関西まちウェルを構成する公共交通事業者でCO2排出量のオフセットに充てるなど、脱炭素施策に活用していきます。関西エネワに入会いただいたご家庭には、阪急百貨店商品券4,000円分やWESTERポイント（基本）4,000ポイント、Osaka Point4,000ポイントから1つを特典として初回のJ-クレジット創出時に進呈します。事業者には、提供いただいた環境価値に応じて、創出したJ-クレジットの売却金の一部を還元します。

関西まちウェルは、今後も参画する公共交通事業者を増やしていくとともに、自治体との連携を拡大していくことで、公共交通機関の利用促進など地域の脱炭素化に資する施策に効果的かつ広域的に取り組んでまいります。

※1：2025年5月23日（金）リリース

『鉄道事業者3社で構成する「地域脱炭素推進コンソーシアム 関西まち We’ll」が、関西の15自治体と脱炭素社会の実現に向けた連携協定を順次締結していきます』をご参照ください。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/4ce98ae78ec2d57c9eb72eaabdeb791fab93a214.pdf

※2：国のJ-クレジット制度に基づき、企業や自治体などが省エネ・再エネ設備の導入や植林などで削減・吸収した温室効果ガスを、クレジットとして国が認証したものです。

※3：大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、長岡京市の15自治体です。

※4：「関西エネワ」の申込受付やJ-クレジットの創出・販売・分配は、株式会社バイウィルへ委託しています。

≪関西エネワへの入会受付の概要≫

【入会受付開始日】2025年9月1日（月）9時から

【入会資格】

下記の事項の両方を満たすご家庭や事業者

・太陽光パネルを設置して2年以内

・太陽光パネルの設置に際して環境省の補助金を使用していない

【入会方法】

「地域脱炭素推進コンソーシアム 関西まちWe’ll」ホームページから

お申し込みください。 https://kansai-machiwell.jp/

【入会特典】

・ご家庭 初回のJ-クレジット創出時に、以下のうち1つを進呈します。

阪急百貨店商品券：4,000円分

WESTERポイント（基本）：4,000ポイント

Osaka Point：4,000ポイント

・事業者

提供いただいた環境価値に応じて、創出したJ-クレジットの売却金の一部を

還元します。

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 関西エネワ運営事務局

TEL：0120-280-455（受付時間10時～16時、土・日・祝・年末年始は休業）

（参考）脱炭素社会実現に向けた鉄道の環境優位性の理解促進について

一般社団法人日本民営鉄道協会、一般社団法人日本地下鉄協会とJRグループ各社では、日本のカーボンニュートラルの実現に向けて、相対的に低炭素な輸送モードである鉄道のさらなる利用促進（モーダルシフト）をめざすとともに、鉄道の環境優位性に対する社会的な理解促進のため、共通ロゴマークとスローガンを定め、鉄道業界一丸でPRに取り組んでいます

〈詳細ページ〉

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/2023/22402.html

https://www.westjr.co.jp/company/action/env/switch_sustainable_train

阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/690bf8ba821aea304fc420c93b7e8bee6a5fcd70.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1