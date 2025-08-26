飲食店向け「ジムビーム ハイボール瓶」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ジムビーム ハイボール瓶」を９月９日（火）から全国の飲食店向けに数量限定新発売します。

「ジムビーム」は、世界１２０カ国以上で愛されている世界Ｎｏ.１※１バーボンウイスキーです。昨年の「ジムビーム」ブランド国内販売数量※２は対前年１１１％と好調に推移し、過去最高となりました。

※１ ２０２４年販売数量（IMPACT NEWSLETTER March 1&15 2025号より）

※２ 瓶・缶・ペットボトル計。缶は瓶に含まれるアルコール量を標準単位として換算。

今回、ジムビームハイボールとして初めて、瓶での提供となる「ジムビーム ハイボール瓶」を限定発売します。注ぎあって楽しむ新たな飲用スタイルを提案し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

「ジムビーム ハイボール缶」と同様に、複数のレモン蒸溜酒を加えることで、香りがよく爽快な味わいを実現しました。

パッケージは、ラベルにブランドのイメージカラーであるホワイトを採用し、中央にブランドロゴを配しました。また、「ＪＩＭハイ」の文言で、ジムビームのハイボールであることをわかりやすく表現しました。

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ジムビーム ハイボール瓶」

５００ml ３５６円 ６％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２５年９月９日（火）

▼発売地域 全国（飲食店・数量限定）

▼品目 リキュール

▼「ジムビーム」ホームページ

http://suntory.jp/JIMBEAM/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上