「サントリー 冬のみかんチューハイ」「サントリー 冬の柚子チューハイ」冬季限定新発売

サントリー（株）は、「サントリー 冬のみかんチューハイ」「サントリー 冬の柚子チューハイ」を１０月２１日（火）から全国で冬季限定新発売します。



当社は、季節の訪れとその時期ならではの果実のおいしさを感じられる季節限定チューハイを発売し、ご好評いただいています。今回は、冬の訪れを感じられる２種の限定品を発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味について


当社独自の“-１９６℃製法”を活用し、果実まるごとのおいしさを引き出しました。



「サントリー 冬のみかんチューハイ」


和歌山県産の温州みかんを使用しました。みかんのやさしい甘さとやわらかな酸味を感じられる中味に仕上げました。



「サントリー 冬の柚子チューハイ」


徳島県産の柚子を使用しました。華やかな柚子の香りとすっきりとした甘酸っぱさをお楽しみいただけます。



●パッケージについて


ぬくもりが感じられる背景とみずみずしい果実のイラストによって、冬の情緒を感じられるデザインに仕上げました。



▼商品概要


商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


サントリー 冬のみかんチューハイ


サントリー 冬の柚子チューハイ


３５０ml・１５９円・５％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２５年１０月２１日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



