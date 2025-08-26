「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」期間限定新発売
サントリー（株）は、「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」を１０月２１日（火）から全国で期間限定新発売します。
「トリスハイボール缶」ブランドは、食事との相性の良さや、ご家庭でもおいしいハイボールが楽しめる手軽さにご好評いただいています。
今回は、「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」を限定発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。
●中味・パッケージについて
中味は、オレンジピールの華やかな香りとほのかな苦みとともに、まろやかなトリスウイスキーの味わいをお楽しみいただけます。
パッケージは、アンクルトリスやオレンジピールのイラストを描きました。また、看板を模した「新橋トリスバー」の文言を配することで、“バーで親しまれる味わい”であることを訴求しています。
●「トリスバー新橋烏森口店」（新橋トリスバー）について
２０２２年、東京・新橋にオープンしました。１９５０年代に一世を風靡した「トリスバー」を現代版にアレンジしています。時代は変わっても、「トリスバー」は変わらずに、誰でもどんな時にでも迎え入れてくれる、気軽さや親しみやすさがコンセプトです。おいしいトリスハイボールに加え、同店でしか味わえないオリジナルハイボールをお楽しみいただけます。
― 記 ―
▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」
３５０ml １７８円 ６％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２５年１０月２１日（火）
▼発売地域 全国（期間限定）
▼品目 リキュール
▼「トリス」ホームページ
http://suntory.jp/torys/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上