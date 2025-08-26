「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」を１０月２１日（火）から全国で期間限定新発売します。



「トリスハイボール缶」ブランドは、食事との相性の良さや、ご家庭でもおいしいハイボールが楽しめる手軽さにご好評いただいています。


今回は、「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」を限定発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、オレンジピールの華やかな香りとほのかな苦みとともに、まろやかなトリスウイスキーの味わいをお楽しみいただけます。


パッケージは、アンクルトリスやオレンジピールのイラストを描きました。また、看板を模した「新橋トリスバー」の文言を配することで、“バーで親しまれる味わい”であることを訴求しています。



●「トリスバー新橋烏森口店」（新橋トリスバー）について


２０２２年、東京・新橋にオープンしました。１９５０年代に一世を風靡した「トリスバー」を現代版にアレンジしています。時代は変わっても、「トリスバー」は変わらずに、誰でもどんな時にでも迎え入れてくれる、気軽さや親しみやすさがコンセプトです。おいしいトリスハイボールに加え、同店でしか味わえないオリジナルハイボールをお楽しみいただけます。



―　記　―


▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


「新橋トリスバー監修ハイボール〈ピールオレンジ〉」


３５０ml　　１７８円　　６％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２５年１０月２１日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▼「トリス」ホームページ


http://suntory.jp/torys/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上