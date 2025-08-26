「2025年度 教員の民間企業研修」をアセットマネジメントOneで実施

アセットマネジメントOne株式会社

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原規之、以下 「アセットマネジメントOne」）は、一般財団法人経済広報センターが主催する「2025年度 教員の民間企業研修」に参画し、2025年7月31日（木）・8月1日（金）および8月6日（水）・7日（木）に、東京都中野区と品川区の小学校教員計29名に対して受入研修を実施しました。本研修は教員の皆さまの学校運営に活かしていただくことを目的に、1983年から実施され今年で43年目となります。アセットマネジメントOneでの受け入れは、２０２４年度に続き２回目です。

アセットマネジメントOneは、個人の資産形成やファイナンシャル・ウェルビーイング、金融経済教育の分野における啓発・普及活動を目的として、2023年10月に「未来をはぐくむ研究所」を設置しました。当研究所が実施した今次研修のプログラムは、教員の皆さまにご自身のライフプランを考えるきっかけを提供することに加え、「投資を通じて社会をより良くできること」を教員の皆さまにご理解いただき、実際の教育現場で児童にも伝えていただくことを目的としたものです。

- 研修概要

日付：2025年7月31日（木）・８月1日（金）および8月6日（水）・7日（木）の二日間、計２回

場所：アセットマネジメントOne本社

- 主な研修プログラム

金融経済教育の重要性、金融商品に関する基礎知識

「知識構成型ジグソー法」の手法を用いた「インベストメント・チェーン」の可視化

「金融リテラシーとファイナンシャル・ウェルビーイング」に関するお金の学び

「子ども達に知ってほしい金融リテラシー」に関するディスカッション

「キッザニア オンラインカレッジ」ファンドマネジャーコースの体験

小学生向け金融経済教育の教材アイデアに関するグループワーク

- 研修風景「キッザニア オンラインカレッジ」ファンドマネジャーコースの体験社員も交えたアイデア検討グループ金融リテラシークイズに挑戦グループで議論し「投資の力」を可視化

- 教員の皆さまからいただいた声

「投資のイメージがポジティブにとらえられるグループワークだった。小学生向け金融経済教育の教材はとても具体的に考えられている内容で一緒にもっと考えたくなりました！」

「授業案を実施するにあたって、どうするべきかを他の先生方と話し合えた時間が、大変でしたがこちらの学びになりました。」

「お金への温度感が自分の中で変わったことが嬉しかったです。保護者会でお話しします！」

「最初は「金融？難しそう、やだな・・・」と思って来たのですが、知らないことを学ぶ楽しさを久々に感じることができました。」

「難しいイメージしか最初はありませんでしたが、この２日間を通して、投資はお金の使い方の一つであることから始まり、自分のお金の使い方について改めて考えることができました。今後につなげていきたいです。」

