株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2026年３月卒業予定の内定者向けに内定者懇親会及び内定式の開催を予定しておりますので、お知らせいたします。

1． 本取組みによる企業価値の向上

本取組みは、内定者の皆さまが安心して入社の日を迎えられるよう、企業理解を深め、仲間とのつながりを築く貴重な機会として位置づけております。経営陣や若手社員との交流を通じて、当社のビジョンやカルチャーに触れていただくことで、入社後の定着率向上および早期戦力化を図ることを目的としています。

さらに、こうした施策は採用力の強化にとどまらず、社員一人ひとりが自身の可能性を最大限に発揮できる環境づくりにも寄与すると考えております。

当社は、内定者との信頼関係の構築が、持続的な企業価値の向上に直結すると確信しており、今後も人材育成に積極的に取り組んでまいります。

2． 2025年９月２日（火） 内定者懇親会

内定者同士および社員との交流を通じて、相互理解と結束を深める懇親会を開催いたします。若手社員との座談会も予定し、入社後の働くイメージを具体的に描いていただく機会といたします。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/403_1_a0ec1e2594d754faf3f3b4d472d9702e.jpg?v=202508260356 ]

3． 2025年11月７日（金） 内定式

本内定式では、当社の事業概要や今後の展望を紹介する企業説明、ならびに入社前オリエンテーションを実施いたします。内定者の皆さまが安心して入社準備を進められるよう、理解を深める場として位置づけております。

【開催概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/403_2_3e379f80f8b284e65dba3a91394832d9.jpg?v=202508260356 ]

4． 会社概要

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

