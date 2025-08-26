ＴＯＫＡＩモバイルショップ沼津店におけるスマホ修理店「iCracked Store沼津」の出店について

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

2025年8月26日

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

ＴＯＫＡＩモバイルショップ沼津店における

スマホ修理店「iCracked Store沼津」の出店について

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 高橋 強、以下 当社）は、2025年8月29日（金）に静岡県沼津市のメディアプラザ*1においてスマートフォン修理専門店「iCracked Store 沼津」をオープンいたします。メディアプラザでは既に、MVNOサービス「LIBMO（リブモ）」および「ソフトバンク」携帯電話の取扱店であるＴＯＫＡＩモバイルショップを出店しております。今回の「iCracked Store 沼津」のオープンにより、携帯電話の契約に加えてスマートフォン修理を新しく提供できるようにすることで、お客様のさまざまなニーズに対応するサービスが整うことになります。

当社は、ＴＯＫＡＩグループのコーポレートメッセージ「暮らしに社会にもっと笑顔を。」のもと、お客様のモバイルライフをより豊かで楽しくすることを目指し、今後もより良いサービスの提供に努め地域に貢献してまいります。

１．概要

【店舗情報】

店舗名 ：iCracked Store 沼津

営業時間：10：30～19：30（最終受付18：30）

定休日 ：年中無休（年末年始の一部除く）

電話番号：055-939-9595

所在地 ：静岡県沼津市寿町8-28 メディアプラザ

駐車場 ：有

【修理対応機種】

iPhone / Google Pixel / SHARP AQUOS / Motorola / Xiaomi / FCNT

【iCracked店舗案内ページ】

https://www.icracked.jp/storelist/tokai/shizuoka/numazu.html

２．iCrackedについて

iCrackedは2010年にシリコンバレーで設立されたスマートフォン修理プロバイダで、日本国内においてはiCracked Japan株式会社が全国100以上の「iCracked Store」を展開しています。

iCracked StoreではiPhoneとAndroidの修理や設定サポートなど各種サービスを提供しています。Android修理はメーカーが定めた修理/検査手順に従い、正規の純正パーツを使用した高品質なサービスを提供できる国内唯一の修理プロバイダです。

iCracked Storeでは「iTech（アイテック）」と呼ばれるトレーニングを積んだ修理スタッフが対面による修理を行い、お客様が安心して大切なスマートフォンを長くお使いいただける環境づくりに努めております。

（1）高い修理技術力を持つiTech

独自の修理トレーニングと修練を積み、認定スキームによりiTechと認定された者だけが修理を行うことができます。そのため、全てのスタッフの修理の習熟度が高く保たれています。

（2）世界中の修理データを活用

iCrackedは、世界中でiTechが日々行う修理内容をナレッジデータベースに蓄積しています。iTechはこのナレッジをもとに修理を行うため、修理品質が高水準で安定しています。

（3）高品質部品の調達の取り組み

iCrackedでは修理に使用する部品をすべて自社調達し、独自基準をクリアする高品質な部品のみを使用しています。

（4）安心の対面修理

修理は全てお客様の目の前で行うため、安心して修理に出していただけます。

（5）スピーディな引渡し

修理にかかる時間は最短で30分程度で、待たせることなくスピーディにお渡しすることができます。

*1 株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク本社。

※記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

コンシューマ事業本部 移動体通信事業部 ショップ営業部

TEL：054-397-3552 （受付時間 平日 10:00～18:00）

E-Mail：SHOP-EIGYO-ML@tokai-grp.co.jp