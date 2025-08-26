アフリカ富裕層レポート2025（Africa Wealth Report 2025）：新たな富裕層ハブの急増で、アフリカ大陸の経済成長が世界を上回る

ロンドン, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- アフリカ富裕層レポート（Africa Wealth Report 2025）によると、アフリカの億万長者人口は今後10年間で65%増加すると予測されています。 現在、この大陸には25人の億万長者、348人の100万長者、12万2,500人の百万長者がおり、サハラ以南アフリカの経済は2025年に3.7%成長すると予測されており、ヨーロッパ（0.7%）や米国（1.4%）を上回り、2026年には4.1%の成長が見込まれています。

国際的な資産顧問会社Henley & PartnersがNew World Wealthと共同で毎年発行し、今年で4年目となる本レポートによると、アフリカ全土の個人資産市場は世界的な逆風にもかかわらず力強く拡大しています。

Dominic Volek氏（Henley & Partnersプライベート・クライアント担当グループ責任者）は、「投資移住セクターは現在、双方向に機能しており、アフリカの投資家は世界的な流動性と多様化の拡大を求めており、一方で国際投資家は長期的かつ安定した資本配分の目的地としてアフリカを認識するようになっています」と述べています。

アフリカで最も裕福な国と都市

南アフリカは、昨年の好調な業績を受け、現在アフリカの億万長者の34％を占めており、これは2位以下の裕福な5か国を合わせた数とほぼ同等です。また、億万長者の数は41,100人で、アフリカの5大富豪市場であるエジプト（居住億万長者14,800人）、モロッコ（7,500人）、ナイジェリア（7,200人）、ケニア（6,800人）をしのいでいます。これらの国は、合計するとアフリカ大陸の億万長者の63％、大富豪の88％を占めています。

アフリカで6番目に裕福な国であるモーリシャスは、過去10年間でアフリカ大陸で最も高いHNWI成長率（+63%）を記録しました。ルワンダ（+48%）とモロッコ（+40%）も力強い増加を記録した一方、ナイジェリアの百万長者人口は-47%と大幅に減少し、アンゴラ（-36%）とアルジェリア（-23%）も同様にその数を減らしました。

都市レベルでは、11,700人の億万長者を擁するヨハネスブルグは、アフリカで最も裕福な都市としてトップの座を維持しています。しかし、8,500人の富裕層を抱えて第2位となったケープタウンも、35人の超富裕層が居住しており、1,000万人以上の富裕層を抱えるアフリカ大陸屈指の都市として浮上してきまた。「母なる都市」であるケープタウンは、1平方メートルあたり5,800米ドル とアフリカで最も高価な一流不動産市場でもあり、2030年までに総資産でヨハネスブルグを追い抜く勢いを見せています。カイロは6,800人の富裕層を抱えて第3位であり、5人の億万長者が居住しており、アフリカで最も億万長者が集中している都市です。一方、東アフリカの経済大国である第4位のナイロビには4,200人の百万長者がおり、ケニアの個人資産全体のほぼ半分を占めています。

アフリカの移動格差が拡大

Trump政権下で導入された高額な関税や米国国際開発庁（USAID）の資金の大幅削減から、有罪判決を受けた犯罪者を南スーダンやエスワティニに強制送還するという物議を醸した措置に至るまで、ワシントンの対アフリカ強硬姿勢は、今後1年間、アフリカ大陸の議題の大半を占めることになりそうです。さらに、 Donald Trump大統領はアフリカ7か国からの渡航を禁止し、他の3か国に対して厳しい制限を課す決定を下しましたが、その対象は今後さらに26州に拡大される見通しです。これにより、アフリカ54か国のうち約3分の2が米国への入国を全面的または部分的に禁止されることになります。これは近年で最も広範な移動制限の1つです。

Henley & Partnersが1月に発行した2025年グローバルモビリティ・レポート（2025 Global Mobility Report）に掲載された独占調査では、ヨーロッパにおけるアフリカ人に対する組織的なビザ差別が確認されました。European University InstituteのMigration Policy CentreのMehari Taddele Maru教授が主導したこの調査によると、世界全体ではシェンゲン・ビザ申請の却下は6件に1件にとどまっているものの、アフリカの申請者の2人に1人が申請を却下されており、この割合は過去10年間で2倍以上に増加しています。Henleyパスポート・パワー指数（Henley Passport Power Index）は、この不平等がもたらす経済的損失を強調しています。

これに対応して、ビジネスの幅を広げ、海外における子供たちの教育の機会を保証し、家族の財産を守る手段として、代替の居住権と市民権を取得する「グローバル・ポジショニング」という積極的な戦略を採用する裕福なアフリカ人が増えています。Henley & Partnersは過去18か月間にアフリカ23カ国の投資家からの申請を処理しました。これは2020年の12か国のほぼ2倍に相当します。また、投資移住オプションに関する問い合わせは2024年に50％急増しました。南アフリカとエジプトは現在、世界のトップ10の供給市場にランクされています。Henley & Partners GhanaのGrace Arthur氏は、「これらの投資家はアフリカに背を向けているのではなく、活動範囲を拡大し、つながりを築き、世界規模で資本を解き放っているのです」と説明しています。

プレスリリース全文を読む

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com