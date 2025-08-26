「eスポーツ×就活フェス Supported by LHH」11/2（日）・3（月祝）ちょもろー2025（東京ポートシティ竹芝）にて開催

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）のeeスポーツ & Zinnovation (Educational eSports & Generation Z innovation)プロジェクトと、Pop Power Project（https://poppowerproject.com、以下PPP）は、アデコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）の人財紹介・転職支援事業ブランドであるLHH転職・就活エージェント（責任者：板倉 啓一郎、https://jp.lhh.com/）とのパートナーシップのもと、「eスポーツ×就活フェス Powered by LHH」を2025年11月2日（日）・3日（月・祝）に東京ポートシティ竹芝（東京都港区）にて開催いたします。

本イベントは、同日開催の「ちょっと先のおもしろい未来（ちょもろー）2025」（https://www.change-tomorrow.tokyo/）に併設される、eスポーツを通じて学生と企業が出会う次世代型の就職活動支援フェスティバルです。

企業説明・交流ブース、トークセッション、eスポーツ体験コンテンツ等を通じて、参加者が自身の個性やスキルを発信し、企業とリアルにつながる機会を提供します。

最新情報・プログラム詳細は、公式X（@esports_jobfes）にて順次発表いたします。

開催情報

名称：eスポーツ×就活フェス Supported by LHH

日時：2025年11月2日（日）・3日（月・祝） 10:30～16:30 （最終入場受付 15:00）

会場：東京ポートシティ竹芝 8F ポートスタジオ（受付）・一般社団法人CiP協議会イベントスペース

東京都港区海岸1-7-1 アクセス情報 https://portcity-hall.tokyo/access/ (https://portcity-hall.tokyo/access/)

主催：iU eeスポーツ & Zinnovation Lab、PPP (Pop Power Project)

共催・協力：LHH転職・就活エージェント

イベント概要

eスポーツやゲームをこよなく愛する学生・若手社会人と、カルチャーへの理解がある企業が出会う、“趣味嗜好”をきっかけとした次世代型マッチング就活イベントです。

eスポーツファンとの共通の価値観や興味をベースに、企業との自然な出会いを提供。会場では企業紹介パネルの掲出、カジュアルなリアル＆チャット交流、自由なファンづくりの場が展開されます。

また、eスポーツ体験ブースを設置し、ゲームを通じたコミュニケーションも楽しめます。

イベントの主な特徴

■学生・第二新卒・若手社会人を対象

就活直前の学生、ゲーム・eスポーツに関心のある第二新卒層、企業カルチャー重視の若年層などが対象

■企業との“カルチャーフィット”を重視した就活マッチング

「ゲーム好き＝戦略性・粘り強さ・ITリテラシーのある人材」ととらえる企業が参加

■eスポーツをネタにした自然な交流

企業との距離が近いカジュアルなコミュニケーション機会を提供

■就活支援コーナー設置

LHH転職・就活エージェント登録ブース、転職・就活相談コーナー等を設置

出展企業様募集のご案内

当イベントではLHH転職・就活エージェントのパートナー企業様以外からのご出展も数社限定で募集いたします。

お申込みは下記フォームより9月20日（土）まで受け付けております。お申込み多数の場合は、主催者が定める選考基準に基づき決定させていただきます。

マッチングは参加者と企業様との直接交流を原則としており、主催者やLHH転職・就活エージェントが仲介することはありませんが、参加者からご希望があった場合のみ、お取次ぎをいたします。

出展企業様には、以下のような機会をご提供します：

会場内での企業紹介パネル掲出 就活参加者との自由な対話・交流、リアル＋チャットを活用した新しいコミュニケーションスタイル 共通の趣味を通じた“ファンづくり”と“カルチャーマッチング”

■出展のお申込み・お問合せ

出展をご希望の企業様は下記フォームよりお申込みください。出展要領はフォーム内に記載しております。

ご不明点やご質問もあわせてこちらから受け付けております。

【お申込み・お問合せフォーム】 https://forms.gle/2Pht5itjRp5TcyXf7

【お申し込み締切日】 2025年9月20日（土）

就活イベント参加者募集のご案内

eスポーツ・ゲーム好きを“就活の強み”に！

eスポーツ・ゲーム好きのあなたに会いたい企業が集結！

共通の趣味をきっかけに、企業と自然につながる新しい就活を体験しませんか？

こんな方におすすめです：

eスポーツやゲームが大好きな大学生（1～4年生） IT・メディア・ゲーム業界に興味がある学生や就活生 趣味を活かした転職を考える第二新卒・若手社会人 SNSや口コミでイベントを知って興味を持ったeスポーツ・ゲームファン

「好き」からはじまる就活を、この秋、体験してみてください！

来場特典：

LHH就活エージェントにその場でエントリー、就活の強い味方に！（社会人、大学3・4年生限定） 会場内スタンプラリーに参加すると、うれしいプレゼント特典あり！ イベントの後も企業や参加者間での情報交換の場を提供

■参加申込み

下記フォームよりお申込みください（無料、時間別入場制）。

【申込フォームURL】 https://esportjobfes.peatix.com

eeスポーツ＆Zinnovation プロジェクトについて

eeスポーツ＆Zinnovation プロジェクトを指導する江端浩人教授

これから益々伸びてゆくeスポーツを中心に、Z世代の力と熱気をイノベーションに生かすプロジェクト。今、あらゆる分野で世代交代ならぬ世代ジャンプが起こっている。デジタルネイティブなZ世代を中心とした力を活用して世の中にイノベーションを起こして行く。

eスポーツ、生成AI、デジタルマーケティングなどあらゆる分野で新しい価値を既存企業や社会に届けます。実績たっぷりの勝手にコンサルを受けたい企業も募集しています。

LHH転職・就活エージェントについて

LHH転職・就活エージェントは、人財サービスのグローバルリーダーであるアデコグループの日本人財紹介事業のブランドです。 1人のコンサルタントが人財と企業の両方を担当する360度式コンサルティングと分野別・業界別部門制によって専門性を追求するとともに、ビジョンマッチング提案と型人財紹介および転職・就活支援子育て企業と人財のベストマッチを実現します。 詳しくは、 LHH転職・就活エージェント公式サイトをご覧ください。 https://jp.lhh.com/