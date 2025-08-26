銅の輝きと職人技が生み出す究極の一杯 ― アサヒ「銅製鎚目コーヒーサーバーケトル」
伝統的な金属加工技術を活かした「銅製鎚目（つちめ）コーヒーサーバーケトル」
本製品は、銅ならではの高い熱伝導率を活かし、お湯を素早く均一に沸かせるのが特徴です。コーヒー抽出時に安定した湯温を保つことで、豆本来の香りと味わいを最大限に引き出します。
表面に施された「鎚目模様」は、一点一点職人が丁寧に打ち出した手仕事によるもの。光の角度によって異なる表情を見せ、使うたびに深まる銅の風合いを楽しむことができます。
さらに、細口の注ぎ口はドリップコーヒーに最適な仕様。お湯の量と流れをコントロールしやすく、初心者から上級者まで思い通りの抽出を可能にします。
贈答品としても映える上質なデザインと実用性を兼ね備えた「銅製鎚目コーヒーサーバーケトル」は、ご自宅での特別な一杯を演出するアイテムとしておすすめです。
銅製鎚目コーヒーサーバーケトル
https://naire-shop.com/naire-asahi-cne315/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328010&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
本製品は、銅ならではの高い熱伝導率を活かし、お湯を素早く均一に沸かせるのが特徴です。コーヒー抽出時に安定した湯温を保つことで、豆本来の香りと味わいを最大限に引き出します。
表面に施された「鎚目模様」は、一点一点職人が丁寧に打ち出した手仕事によるもの。光の角度によって異なる表情を見せ、使うたびに深まる銅の風合いを楽しむことができます。
さらに、細口の注ぎ口はドリップコーヒーに最適な仕様。お湯の量と流れをコントロールしやすく、初心者から上級者まで思い通りの抽出を可能にします。
贈答品としても映える上質なデザインと実用性を兼ね備えた「銅製鎚目コーヒーサーバーケトル」は、ご自宅での特別な一杯を演出するアイテムとしておすすめです。
銅製鎚目コーヒーサーバーケトル
https://naire-shop.com/naire-asahi-cne315/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328010&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ