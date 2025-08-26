【関西初出店】神田カレーグランプリ優勝の本格派「MAJI CURRY / マジカレー」が大阪・堺筋本町に8月27日（水）グランドオープン！

株式会社サンパーク

株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）は、スパイスの香りと深いコクで多くのファンを持つカレー専門店「マジカレー（MAJI CURRY）」の関西1号店となる堺筋本町店を、2025年8月27日（水）にグランドオープンいたします。

マジカレー 堺筋本町店 店内イメージ

店舗名： マジカレー 堺筋本町店（MAJI CURRY SAKAISUJI-HONMACHI）

所在地： 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-6-14

電話番号： 06-6732-8686

アクセス： 地下鉄「堺筋本町駅」「本町駅」から徒歩圏内

営業時間： 11:00～22:00（L.O. 21:30予定）

※状況により変更となる場合がございます

マジカレーとは

「マジカレー」は、2018年に東京・神田で創業された本格派カレー専門店です。

“スパイシーさ”と“じっくり煮込んだコク”を両立させた、クセになる味わいが特徴で、日本最大級のカレーイベント「神田カレーグランプリ」にて優勝した実績も持つ実力派ブランドです。

創業以来、東京を中心に展開を広げており、ついに関西エリアに初上陸します。

おすすめメニュー

「チーズフォンデュがけハンバーグカレー」1,290円

神田カレーグランプリV2達成！

とろ～りチーズフォンデュがハンバーグにのった贅沢なカレーです。

「キーマカレー（生卵トッピング）」 980円

スパイス香る、濃厚キーマ。一度食べたらクセになる美味しさです。

店舗情報

【MAJI CURRY 神田神保町店】

電話：03-5282-4814

営業時間：11:00～21:00

定休日：なし

住所：東京都千代田区神田小川町3-10-7

【MAJI CURRY 有明ガーデン店】



電話：03-5962-4277

営業時間：11:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：なし

住所：東京都江東区有明２丁目1-8



【MAJI CURRY 堺筋本町店】

＊＊2025年8月27日(水)Open！！＊＊

電話：06-6732-8686

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）

定休日：なし

住所：大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-6-14

【MAJI CURRY SIAM CENTER店 (Thailand)】



営業時間：10:00 AM ～ 10:00 PM

住所：Siam Center, Unit C224, 2nd Floor, 979 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330



【MAJI CURRY NOVENA SQUARE 2店 (Singapore)】



営業時間：11:00 AM ～ 9:30 PM

住所：10 Sinaran Drive Square 2 #02-07 Singapore 307506

【MAJI CURRY Irvine店 (USA)】



営業時間：11:00 AM ～ 9:30 PM

住所：14411 Culver Dr,Irvine,CA 92606 USA



【MAJI CURRY One Bangkok店 (Thailand)】



営業時間：10:00 AM ～ 22:00 PM

住所：B1 Floor, 1877 Rama IV Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

【MAJI CURRY Funan店(Singapore)】

営業時間：11:00 AM ～ 21:30 PM

住所：107 North Bridge Road #B1-28 Singapore 179105