【関西初出店】神田カレーグランプリ優勝の本格派「MAJI CURRY / マジカレー」が大阪・堺筋本町に8月27日（水）グランドオープン！

株式会社サンパーク


株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木　健）は、スパイスの香りと深いコクで多くのファンを持つカレー専門店「マジカレー（MAJI CURRY）」の関西1号店となる堺筋本町店を、2025年8月27日（水）にグランドオープンいたします。




マジカレー 堺筋本町店　店内イメージ


店舗名： マジカレー 堺筋本町店（MAJI CURRY SAKAISUJI-HONMACHI）


所在地： 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-6-14


電話番号： 06-6732-8686


アクセス： 地下鉄「堺筋本町駅」「本町駅」から徒歩圏内


営業時間： 11:00～22:00（L.O. 21:30予定）


※状況により変更となる場合がございます



マジカレーとは

「マジカレー」は、2018年に東京・神田で創業された本格派カレー専門店です。


“スパイシーさ”と“じっくり煮込んだコク”を両立させた、クセになる味わいが特徴で、日本最大級のカレーイベント「神田カレーグランプリ」にて優勝した実績も持つ実力派ブランドです。



創業以来、東京を中心に展開を広げており、ついに関西エリアに初上陸します。


おすすめメニュー



「チーズフォンデュがけハンバーグカレー」1,290円

神田カレーグランプリV2達成！


とろ～りチーズフォンデュがハンバーグにのった贅沢なカレーです。




「キーマカレー（生卵トッピング）」 980円

スパイス香る、濃厚キーマ。一度食べたらクセになる美味しさです。


店舗情報

【MAJI CURRY 神田神保町店】
電話：03-5282-4814
営業時間：11:00～21:00
定休日：なし
住所：東京都千代田区神田小川町3-10-7　



【MAJI CURRY 有明ガーデン店】

電話：03-5962-4277
営業時間：11:00～23:00（L.O.22:00）　　　
定休日：なし
住所：東京都江東区有明２丁目1-8　



【MAJI CURRY 堺筋本町店】
＊＊2025年8月27日(水)Open！！＊＊
電話：06-6732-8686
営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）　　　
定休日：なし
住所：大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-6-14　



【MAJI CURRY SIAM CENTER店 (Thailand)】

営業時間：10:00 AM ～ 10:00 PM
住所：Siam Center, Unit C224, 2nd Floor, 979 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330　



【MAJI CURRY NOVENA SQUARE 2店 (Singapore)】

営業時間：11:00 AM ～ 9:30 PM
住所：10 Sinaran Drive Square 2 #02-07 Singapore 307506　　　　



【MAJI CURRY Irvine店 (USA)】

営業時間：11:00 AM ～ 9:30 PM
住所：14411 Culver Dr,Irvine,CA 92606 USA



【MAJI CURRY One Bangkok店 (Thailand)】

営業時間：10:00 AM ～ 22:00 PM
住所：B1 Floor, 1877 Rama IV Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand　　　　　　
【MAJI CURRY Funan店(Singapore)】


営業時間：11:00 AM ～ 21:30 PM
住所：107 North Bridge Road #B1-28 Singapore 179105　　　　　