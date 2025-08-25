「第91回臨床アレルギー研究会」にタカノが共催 ～9月6日(土) 秋葉原コンベンションホール

タカノ株式会社テーマ：小児と成人の食物アレルギー治療の最前線

タカノ株式会社（本社:長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長:鷹野 雅央）は、臨床アレルギー研究会と共催で、2025年9月6日（土）に東京都千代田区の秋葉原コンベンションホールにて「第91回臨床アレルギー研究会」を開催いたします。

開催の背景

本研究会は、医療現場での課題解決に資する最新知見の共有と、医療従事者間の交流促進を目的に実施するものです。著名な専門家による講演・ディスカッションを通じて、アレルギー診療の現在地と将来像を多角的に議論し、患者さんのQOL向上に寄与することを目指します。昨年同様、当社ライフサイエンス領域における取り組みの紹介（SiLISアレルギー測定システムの活用事例など）も予定しています。

第91回 臨床アレルギー研究会 開催概要

テーマ：小児と成人の食物アレルギー治療の最前線

開催日程：2025年9月6日（土）

開催時間：13:00～18:00

開催場所：秋葉原コンベンションホール

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル

共催：臨床アレルギー研究会／タカノ株式会社

形式：現地開催（オンライン配信なし予定）

プログラム

会長：吉原 重美 先生

（獨協医科大学医学部小児科学講座 特任教授／同病院アレルギーセンター長）

特別講演1：

演者：山本 貴和子 先生（国立成育医療研究センター アレルギーセンター 診療部長）

演題：年齢、重症度、原因食物に関係なくナッツアレルギーの子どもたちを治していくために

特別講演2：

演者：鈴木 慎太郎 先生（昭和大学医学部 医学教育学講座／同 内科学講座 呼吸器・アレルギー内科学部門 准教授）

演題：成人の食物アレルギー診療について ～小児との違いを中心に～

※登壇者・演題・開始時刻は変更となる場合があります。

取材のご案内

会場での取材・撮影をご希望の報道関係者様は、事前に下記窓口までご連絡ください（受付締切：開催前日17:00）。

タカノについて

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7885)

所在地 ： 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品 (画像処理検査装置、電磁アクチュエータ)、医療・福祉機器の製造ならびに販売