「毎日１杯の青汁 SoyLatte」を、9月1日（月）に新発売

青汁は健康志向の高い方々を中心に、継続飲用者が多い市場です。そんな中、自分好みにアレンジして飲まれる方が多く、豆乳で割って飲むスタイルが定番となっています。また近年、カフェを中心にソイラテが定番メニューとして定着しており、豆乳の利用シーンはますます拡大しています（※2）。そこで当社は、青汁がまろやかな味わいで楽しめる栄養機能食品「毎日１杯の青汁 SoyLatte」を新発売します。



「毎日１杯の青汁 SoyLatte」は、豆乳とオリゴ糖を使用し、青汁が苦手な方にも飲みやすい、やさしい甘みのまろやかな青汁飲料です。パッケージは、従来の青汁のイメージにはない、カフェの世界観を演出しました。また本製品は、細胞の健康維持を助ける「ビタミンE」が摂取できる栄養機能食品です。