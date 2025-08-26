こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「毎日１杯の青汁 SoyLatte」を、9月1日（月）に新発売
まろやかでやさしいソイラテ風味の青汁。同日より「毎日1杯の青汁 すっきり無糖」もリニューアル
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、毎日飲み続けられるおいしさでご好評をいただいている「毎日１杯の青汁」ブランドから、まろやかなソイラテ風味の栄養機能食品（※1）「毎日１杯の青汁 SoyLatte」を9月1日（月）に新発売します。
当社は、本製品の販売を通じて、日常生活における青汁飲料の飲用層を広げるとともに、今後も皆様の健康で豊かな生活をサポートしてまいります。
（※1）ビタミンEは、抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です
（※2）伊藤園調べ
≪製品概要≫
製品名：毎日１杯の青汁 SoyLatte
品名：青汁飲料（清涼飲料水）
容量・容器：200ml紙パック／1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：オープン価格
発売日：9月1日（月）
販売地域：全国
■リニューアル
「毎日１杯の青汁 すっきり無糖」
≪製品概要≫
製品名：毎日１杯の青汁 すっきり無糖
品名：青汁飲料（清涼飲料水）
容量・容器：200ml紙パック／1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：オープン価格
発売日：9月1日（月）
販売地域：全国
青汁は健康志向の高い方々を中心に、継続飲用者が多い市場です。そんな中、自分好みにアレンジして飲まれる方が多く、豆乳で割って飲むスタイルが定番となっています。また近年、カフェを中心にソイラテが定番メニューとして定着しており、豆乳の利用シーンはますます拡大しています（※2）。そこで当社は、青汁がまろやかな味わいで楽しめる栄養機能食品「毎日１杯の青汁 SoyLatte」を新発売します。
「毎日１杯の青汁 すっきり無糖」は、独自原料である「大麦若葉汁」と「大麦若葉粉末」により、なめらかな味わいが特長のすっきりと飲みやすい無糖青汁飲料です。また、100億個の乳酸菌を配合し、糖類・カロリーゼロで設計しているため、様々な飲用シーンでお楽しみいただけます。本製品は、細胞の健康維持を助ける「ビタミンE（※1）」が摂取できる栄養機能食品です。
