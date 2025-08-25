発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、パーク ハイアット 京都の「ザ リビングルーム」にて、特別なアフタヌーンティーを期間限定でご提供

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、京都東山中心部に位置するラグジュアリーゲストハウス「パーク ハイアット 京都」の「ザ リビングルーム」にて、「FAS スペシャル アフタヌーンティー＆ティーペアリング」を期間限定でご提供いたします。「FAS」の製品に用いられる京都産の黒米とはちみつをメニューに取り入れた特別な一皿をご堪能いただけます。また、本プランをご利用いただいた方には、FAS 京都東山本店にてささやかなギフトをご用意しております。

■FAS スペシャル アフタヌーンティー＆ティーペアリング

パーク ハイアット 京都で提供される秋のアフタヌーンティーのメニューのうち2品を、「FAS」限定メニューに変更した特別なプランです。「FAS」の製品に原料として使用されている京都産の黒米とはちみつを、お料理としてお楽しみいただけます。

「FAS」では、黒米を発酵させ美容成分として製品に配合していますが、今回は素材としての美味しさと豊富な栄養価に改めて着目しました。また、使用するはちみつは、京都府・京丹後の養蜂家が丁寧に育てた希少な“百花蜜”（さまざまな蜜源から蜂が集めてきた蜂蜜）です。

美しさのもととなる素材を、スキンケアだけでなく“味わう”ことで、「FAS」が大切にする「内と外からの美しさ」にふれるひとときをご体験いただけます。

・提供期間：2025年10月1日（水）～2025年10月31日（金）

・価格 ：8,800円（税込）※別途サービス料15%が加算されます。

メニュー

●ウェルカムドリンク

●バターナッツかぼちゃ 胡桃のグラノーラ ●スモークサーモン 梨 リコッタチーズ ●トリュフ ハムとコンテチーズのサンドウィッチ●キャビア 安納芋のタルト

気宇 井ノ倉ファーム 奈良

●フルム・ダンベールとイチジク 黒米のブリオッシュ FAS京丹後産蜂蜜

IBUSHI ザ ティーカンパニー 静岡

●巨峰のグラニテ

●林檎のタルトタタン ●シャインマスカットタルト ●イチジクのフィナンシェ

●洋梨のムース ●炒り番茶のマカロン

金木犀ブレンド ティーファクトリー 沖縄

●栗のスフレ

極上 ほうじ茶 一保堂

■ご予約について

以下の専用サイトよりご予約いただけます。

https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_items=688b4797181f3b8ae20ee9c6

■ギフトについて

本プランをご利用のうえ、1か月以内にFAS 京都東山本店にお越しいただいたお客様には、製品のご購入有無にかかわらず、「FAS ザ ブラック エッセンス」（40ｍL・約1週間分）と、「FAS ザ ブラック デイ クリーム*²」（ミニ8g・約4回分）をプレゼントいたします。アフタヌーンティーご利用当日に、引き換え期限を記載したギフトチケットをお渡しいたしますので、お持ちのうえ本店へお立ち寄りください。

*¹ 年齢を応じた潤いを与えるケア

*² 販売名：FDクリーム 医薬部外品

■パーク ハイアット 京都について

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。

京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。

パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。

■FAS 京都東山本店について

「FAS」の旗艦店となる京都東山店は、まちの喧騒から離れた一角に位置する、100年近い歴史をもつ一軒家をリノベーションしたものです。庭には日本の伝統工法である洗い出し式の床を採用。様々なアート作品を楽しみながら、一階のカフェでは「FAS」のブランドコンセプトである「発酵」や、「FAS」の故郷である京都の地で生み出される原料に由来したお菓子やお飲み物をご提供しています。

FAS 京都東山本店

〒606-8431

京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町３

営業時間：11:00-18:00（火・水 定休）

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

シロクオンラインショップお客様サポートセンター

お問い合わせはこちら：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）