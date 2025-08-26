【Instagramアカウント最適化分析診断結果のご提供】インスタ運用代行に頼る前に、自社アカウントの伸びしろを可視化しませんか？

株式会社ホットセラー

株式会社ホットセラー（東京都渋谷区）は、Instagram支運用代行『COCOマーケ』にて、Instagramアカウントの評価スコア・検索上位露出度を診断する“最適化アカウント分析”を新たに提供開始しました。

現代のインスタグラムでは従来の「いいね数」や「フォロワー数」に頼るだけでは、ユーザーに届かない時代。

本サービスでは、アカウントの投稿頻度・コンテンツ比率・エンゲージメント傾向・トレンド動向と照らし合わせたハッシュタグの使用履歴などをアルゴリズム解析により可視化。独自開発したアカウント解析システムから評価指標をもとに、検索結果上位表示への可否を診断いたします。

📍インスタ運用代行の前に“現状把握”をしたい方にもおすすめの診断サービスです。

なぜ今「アカウント最適化分析」が必要なのか？

現在、Instagramの情報検索機能（検索語に表示される「おすすめタブ」での閲覧）はGoogle検索にも匹敵するほど日常的に活用されており、とくに以下のようなキーワードでの検索が急増しています。

「（地域名）グルメ」「（地域名）カフェ」

「（地域名）サロン」「（地域名）美容室」

などの地域に絞ったハッシュタグ検索。

検索トレンドが時期・曜日・エリアによって大きく変動しており、非フォロワーから新規顧客へと変えるにはキーワードでの検索結果に上位表示されるか否かが、Instagram運用アカウントの成果に直結する時代です。

つまり、どんなに良質な投稿をしていても「検索上に出てこない」状態では、ターゲットの目に留まらないのが現実です。

分析で分かること

当社が提供するInstagramアカウント分析では、以下のような項目を診断します。

投稿頻度・活動量の総合評価

- 投稿ジャンル比率（写真投稿／リール／テキストなど）- 過去ハッシュタグの最適化状況- 平均インプレッション・いいね回数・コメント数- 投稿サイクルとその改善アドバイス- 業種別・目的別の改善アクション提案

分析するメリット

- 店舗のSNS運用をされている方（飲食店・観光レジャー施設・美容室・サロンなど）- BtoC企業のSNSチーム（インハウス運用担当）- SNSを活用した広告・販促の効果測定を求められる広報部門- EC企業のPR部門／リブランディングを狙う企業アカウント- インフルエンサー/メディアと連携するPR代理店の担当者様

分析結果は、最適な上位表示までを目的とした貴社アカウントの改善点や広告出稿の判断材料としてもご活用いただけます。

分析シートのお申込み方法

Instagramアカウントの無料簡易分析レポートをご希望の方は、下記いずれかの方法からお問い合わせください。料金はかかりません。ご希望の方はInstagram IDをご教示の上、ご連絡ください。

ご相談内容に応じて、無料簡易診断 → 運用最適化提案までのステップをご案内いたします。

投稿だけでは届かない。検索表示の“勝ちパターン”をつかむために。

現在Instagramでは、AIアルゴリズムによる“検索精度”が急速に高まっており、Instagramから最適化アカウントとしての評価を受けたアカウントでなければ「埋もれるアカウント」になってしまいます。

ホットセラーでは、独自開発したアルゴリズム解析をするビッグデータにより、Instagramアカウントのポテンシャルを解析し、「見られる→選ばれる」運用へと進化させるお手伝いをしています。

“見られない”“伸びない”SNS運用から抜け出したい方へ──まずは一度、私たちにご相談ください。

