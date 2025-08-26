【JPIセミナー】アカデミック・リソース・ガイド（株）「”政令市の図書館政策”その最新動向に追いつく」9月5日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役 プロデューサー 岡本 真 氏を招聘し、「政令市の図書館政策」の最新動向について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17504(https://www.jpi.co.jp/seminar/17504?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

アカデミック・リソース・ガイド（株）:「政令市の図書館政策」その最新動向に追いつく

～各地で進む大規模な施設再編に備えて～

〔開催日時〕

2025年09月05日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

アカデミック・リソース・ガイド株式会社

代表取締役

プロデューサー

岡本 真 氏

〔講義概要〕

全国に20ある政令指定都市（政令市）。いまこの政令市で新たな図書館政策が動き出しています。

その最新動向を全20市の状況を整理して伝えるほか、理解しておきたい「政令市図書館の仕組み」や「政令市図書館の捉え方」を解説します。

〔講義項目〕

1. 情報整理「政令市では、どのような図書館政策が進んでいるのか」

(1) 札幌市

(2) 仙台市

(3) さいたま市

(4) 千葉市

(5) 川崎市

(6) 横浜市

(7) 相模原市

(8) 新潟市

(9) 静岡市

(10) 浜松市

(11) 名古屋市

(12) 京都市

(13) 大阪市

(14) 堺市

(15) 神戸市

(16) 岡山市

(17) 広島市

(18) 北九州市

(19) 福岡市

(20) 熊本市

2. 前提整理「政令市と政令市図書館の仕組みは、どうなっているのか」

(1) 政令市の成り立ち

(2) 政令市に潜む様々な違い

(3) 統計でみる政令市の図書館のすがた

(4) 政令市図書館の類型モデル

3. 論点整理「政令市図書館をどうとらえるか」

(1) 論点1：「地域」のとらえ方を考える

(2) 論点2：図書館と市民の関わりを考える

(3) 論点3：多様な職員組織について考える

(4) 論点4：政令市の図書館比較について考える

(5) 論点5：場（サービスポイント）について考える

4. 政令市図書館政策サミットへの招待

(1) 開催案内

(2) 政令市図書館政策サミット特集用語集

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,610円（税込）

2名以降：32,610円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17504(https://www.jpi.co.jp/seminar/17504?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。