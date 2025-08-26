スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド、“内なるサステナビリティ”への関心の高まりを受け、新たに「Wellbeing Collection」を発表

Small Luxury Hotels of the World Limited

世界90ヶ国以上にわたり、620軒を超える独立系ラグジュアリーホテルが加盟するスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World、以下「SLH」）は、このたび新たに「Wellbeing Collection」を発表しました。当コレクションは、心身と精神を回復させる“soulful sanctuaries（心に響く安らぎの空間）”を提供する、選び抜かれた15軒のホテルで構成されています。SLHは、これまでも世界中の加盟ホテルの中から、テーマにふさわしいホテルを厳選し、「Considerate Collection（思いやりのあるコレクション）」「Finest Collection」「Private Collection」の3つのコレクションを展開しており、今回加わる「Wellbeing Collection」は、ウェルビーイングに焦点を当てた特別なコレクションです。単にセラピートリートメント、バランスの取れた食事、フィットネスなどに留まらず、「深い回復」「意識的なつながり」「持続する効果」を叶える、現代の旅人のニーズに応えるものです。ただの滞在先ではなく、環境・デザイン・おもてなし・理念が調和する空間で、日常からスローダウンして、自分自身の心の声に耳を傾けることで、大切なものと再びつながり、内なるサステナビリティを育み、よりしなやかで調和のとれた人生を送るためのインスピレーションを得ることができます。

■心身を整え、感情知能を高める - 現代人が求めるウェルネスとは

SLHは、調査会社OnePollに委託し、英国・米国・オーストラリアの6,000人を対象に「レストレス・トラベラー・レポート」を実施しました。調査によると、72%が「今まさに疲れている」と感じており、60%が「現代の生活では十分に休めない」と回答。一方で、89%が「旅行は心・体・精神を含めた包括的な休息に効果的」と考えており、最も休息できる旅行として49%が「自然を楽しむ旅行」、これに次ぎ22％が「ウェルネスを目的とした旅行」を挙げました。こうした背景から、SLHは“本質的に心身と精神を回復につながる体験”を提供するべく「Wellbeing Collection」を立ち上げました。SLHチーフ・オペレーティング・オフィサーのリチャード・ハイドは次のように述べています。「ゲストからのウェルビーイングと“内なるサステナビリティ”への関心の高まりを受け、ポートフォリオの中から厳選したホテルを集めたのが『Wellbeing Collection』です。ゲストは静かな場所で心からのホスピタリティに触れ、自然体験や地域文化、ワークショップ、ウェルネス体験を通じて日常から解放され、充実感を得ることができます。また、訪れた人が長期的に健康を維持できるような、持続可能で実践的な体験を提供します。」

絶え間なく情報と刺激に溢れ、“常時オン”の状態を強いられる現代において、本当の意味で心身を休める時間は、贅沢であると同時に、ますます必要不可欠になっています。情報やAIがもたらす効率化の波が広がる一方で、人の意思決定や人間関係を築く上で欠かせない“感情知能（EI）”は、依然として身に着けるのが最も難しい要素のひとつです。「Wellness Collection」では、この“感情知能（EI）”に着目し、「REST（休息）、 RECONNECTION（再接続） 、RESILIENCE（回復力）」という3つの柱を促進すべく、心が通うサービス、卓越したロケーション、心躍るデザイン、森林浴やワイルドスイミング、ワークショップなど自分自身と向き合う体験を通じて、すべてのゲストを心身ともにリチャージへと導きます。

「Wellness Collection」の詳細はこちら(https://slh.com/wellbeing)

≪ヨーロッパ・中東・アフリカ/EMEA≫

アクロスイーツ（Acro Suites）

ギリシャ・クレタ、エーゲ海を見渡す崖の上に佇むウェルネスリトリートでは、リラクゼーション重視のセラピー、迷走神経を整えるワークショップ、古代ギリシャの入浴儀式、エネルギーを高めるセラピー、チャントやカカオセレモニーを組み合わせ、集中力や活力を高めつつ、ストレスを和らげることを目的としています。さらに、ミシュラン星付きシェフが監修するヘルシーな地元料理もお楽しみいただけます。

宿泊料金：1泊約￡400 (80,000円)～（朝食込）

詳しくはこちら(https://slh.com/hotels/acro-suites/)

テランカ（Teranka）

スペイン・フォルメンテラ島のビーチリトリート。心と体を癒す独自のウェルネス体験や著名な作家、アーティストによるワークショップ、最先端のサウンドセラピー、自然散策やアートセッション、海を望むヨガやピラティス、マッサージ、アイスバスなど多彩なプログラムを通じて、従来の枠にとらわれないデトックスと心身のリセットを実現します。

宿泊料金：1泊約￡580（116,000円）～（朝食込）

詳しくはこちら(https://slh.com/hotels/teranka/)

≪アジア太平洋地域/APAC≫

ブータン・スピリット・サンクチュアリ（Bhutan Spirit Sanctuary）

ブータン・ネイフ渓谷に佇む当ホテルは、ブータン寺院を模した静寂な空間の中で、日常を離れ、心身をリセットできるリトリートです。伝統医学の医師が、脈や舌、目から健康状態を把握し、心・体・精神のバランスを整えるプランを提案します。プランには、庭で採取した60種以上の薬草からカスタマイズしたハーバルコンプレス、ホットストーンバス、マッサージ、ヨガ、シンギングボウルセラピーなどが含まれます。その他、伝統的な占い、僧侶との瞑想など、ブータンならではの体験もご用意しております。

宿泊料金：1泊約￡720（144,000円）～（1日3食付き）

詳しくはこちら(https://slh.com/hotels/bhutan-spirit-sanctuary/)

ナミア・リバー・リトリート（Namia River Retreat）

ベトナム・ホイアンの川沿いに佇む革新的なウェルネススパリゾート。14世紀から続くベトナムの伝統医療を体験でき、ヒーラーの自宅を訪問し、古来の健康法に触れる貴重な機会をご用意しているほか、呼吸法「duong sinh」や顔反射療法「dien chan」を実践できるほか、最新の概日リズム照明を備えたモダンな空間で、現代的な快適さも備えています。施設にはハマム、サウナ、水風呂、ハイドロセラピーが揃い、全宿泊者向けに90分ウェルネスリチュアルズ、願掛けの儀式、パドルボートや自転車ツアーなど多彩なプログラムをご用意しています。ユネスコ世界遺産ホイアンへの無料ボート送迎もあり、賑やかな街歩きの後は、静かな島で心身を整えることが可能です。

宿泊料金：1泊約￡500（100,000円）～（朝食込）

詳しくはこちら(https://slh.com/hotels/namia-river-retreat/)

≪南北アメリカ地域/AMER≫

リオ・ペルディド（Rio Perdido）

コスタリカ・グアナカステ州の1,500エーカーの自然保護区にあるエコリゾート。温泉から流れる全長1マイルの鉱物豊富な川を中心に、森林トレイルを歩いて温泉プールや炭酸泉に浸かり、水上で瞑想やサウンドバスを体験できます。希少なエコシステムに囲まれたジャングルを探索するハイキング、マウンテンバイク、ジップライン、キャニオニング、リオ・ブランコでのチュービングなどアクティビティも充実。夜の森を歩き、五感で自然を体感することも可能です。スパでは地元のバイオダイナミック農園の素材を使ったハンドメイド製品を取り入れ、自然の流れに身を委ねることで、心身ともにリチャージできる贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

宿泊料金：1泊約￡230（46,000円）～（朝食込）

詳しくはこちら(https://slh.com/hotels/rio-perdido/)

現在「Wellbeing Collection」に登録されている15軒のホテルは、SLH内のウェルビーイング・エキスパートによる認定を受けています。この認定プロセスには、イギリスを拠点とするラグジュアリートラベルおよびスパ専門ジャーナリスト、スーザン・ダーシー（Susan d'Arcy）や、スイス出身のソフロロジー(*2)の第一人者であり、BeSophroの創設者である、ドミニク・アンティリオ（Dominique Antiglio）が参加しました。「Wellbeing Collection」のローンチを記念し、SLHクラブ会員限定でBeSophroの限定プログラムへの特別アクセスが提供されます。プログラムには、新シリーズ「トラベル・リセット」が搭載され、フライト不安や時差ぼけの解消から、旅行後の穏やかな気持ちを持続させる方法まで、心身を整えるためのガイド付き実践法が揃います。

「Restless Traveller Report（レストレス・トラベラー・レポート）」調査結果：こちら(https://candlewick.sharepoint.com/sites/Candlewick-External/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCandlewick%2DExternal%2FShared%20Documents%2FSLH%2FPress%20Release%2F20250826%2FSLH%20%2D%20The%20Restless%20Traveller%20Report%202025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCandlewick%2DExternal%2FShared%20Documents%2FSLH%2FPress%20Release%2F20250826&p=true&ga=1)

(*1)1￡=およそ200円 (2025年8月時点)

(*2)ソフロロジー（動的リラクゼーション法）は、呼吸法・やさしい動き・リラクゼーション・イメージトレーニング・瞑想を組み合わせたメソッドで、60年以上にわたりヨーロッパ各地で医療・教育・企業・スポーツ分野において幅広く活用されてきました。ストレスマネジメント、睡眠改善、不安軽減、痛みの緩和、燃え尽き症候群の予防など、さまざまなウェルビーイングの目的をサポートします。

SLH加盟ホテルのご予約・お問い合わせ

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド 予約センター（日本語対応）

フリーダイヤル：0066-33-813-074

営業時間：月曜～金曜 9:00～18:00（土日・祝日休業）

公式ウェブサイト：https://www.slh.com/

Small Luxury Hotels of the World(TM)（スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド）ついて

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ（SLH）は、世界90ヶ国以上、620軒を超える独立系ラグジュアリーブティックホテルが加盟する、世界有数のホテルブランドのグループです。世界中の独立心にあふれた旅行者が、独自の理念を持つラグジュアリーブティックホテルに泊まることのできるコミュニティとして確立しています。本質的な品格を備え、ゲストを温かく迎え入れるホテリエの運営する個性豊かなブティックホテルは、それぞれ、美しいロケーションやその地の持つ豊かな文化を活かし、心に残る特別な滞在体験をお届けします。高い品質とオリジナリティを保つため、独自の評価基準を用い、定期的に審査を実施しています。SLHは、一人ひとりが目的をもって世界を旅し、その土地ならではの価値を尊重し、未来へと受け継いでいく旅のあり方を目指しています。 ぜひ、私たちのコミュニティの一員になってください。ロイヤリティプログラム 英語版：「SLH Club」(https://slh.com/about-slh/our-club)

