¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡Ö¿¹Àã ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤¤°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ¿¹Àã ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç Re. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¥ä¥Þ¥È¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ¿¹Àã ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç Re. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190246&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£¥ä¥Þ¥È¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ¿¹Àã ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç Re. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§17,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹âÌó200mm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¡§1
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ¡§1
¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(YGC)¤Ë¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢¡È¿¹ Àã¡É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤¤°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª
º¸¼ê¤Ë¤Ï¸ÅÂå¿Ê¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾ÀßÄê¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥°Îà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥Ä¤ò»îÃå¤¹¤ë½÷À¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ýー¥º¤Ë¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Ë¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÎù¤ÊÉ½¾ð¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ Àã¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·ー¥ó¡¢À§Èó¤È¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¥ä¥Þ¥È¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ¿¹Àã ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥³ー¥Ç Re. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190246&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)À¾ºêµÁÅ¸/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)