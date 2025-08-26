こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」の新作TV-CM「かりっと誕生！黒豆茶」篇を、9月1日（月）より放映開始
女優・中谷美紀さんと声優・山口勝平さんが “かりっ”と香ばしい「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」の魅力をお届けします！同時に、YouTube Shortsでも“かりっ”を伝える動画を展開！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、黒豆の香ばしい味わいで、特に女性を中心にご好評いただいている黒豆茶飲料「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」の新作TV-CMとして、「かりっと誕生！黒豆茶」篇を、9月1日（月）より放映開始します。同時に、YouTube Shortsでも“かりっ”を伝える動画を展開します。
昨今、黒豆茶市場は健康意識や美容意識の高まりを背景に、年間販売売上がこの５年で約100倍に伸長しています（※）。当社が販売する「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」は、大豆に含まれるポリフェノールの一種“大豆イソフラボン”を含んだ黒豆茶として支持されていることに加えて、「黒豆の香ばしい味わい」を理由に飲用いただいていることが当社の調査で明らかになりました。そこでこの度、独自の焙煎技術による黒豆の“かりっ”とした香ばしい味わいをお伝えする新作TV-CM「かりっと誕生！黒豆茶」篇を、9月1日（月）より放映開始し、その魅力をお届けします。
新作TV-CM「かりっと誕生！黒豆茶」篇では、国民的キャラクターを演じる実力派声優・山口勝平さんが「黒豆」になりきり、本製品の特長である「かりっと焙煎」の弾ける香ばしさを表現して焙煎の香ばしさを演じます。そして、日本を始めグローバルに活躍されている女優・中谷美紀さんが黒豆茶を口にした瞬間、黒豆の香ばしい味わいが広がる様子を表情の変化とともにお伝えします。
（※）伊藤園調べ（2024年対2019年の比較）
■CMストーリー
「かりっと誕生！黒豆茶」篇https://youtu.be/t5lCwbigHMY
前半では、声優・山口勝平さんがキャラクターボイスを務める“黒豆”が、かりっと焙煎・抽出をされていく様子を黒豆の目線からコミカルに表現。後半では、そんな出来上がった黒豆茶を女優・中谷美紀さんが驚きとともに、黒豆のおいしさが身体に染みわたっていく様子を表現しています。
■YouTube Shortsでも山口勝平さんが“かりっ”を伝える動画を展開！
若年層へのアプローチとして、YouTube Shortsを活用した動画を展開します。黒豆が“かりっ”と焙煎される音や、抽出時に広がる香ばしさを体感いただくことで、まるでその場にいるかのような没入感を提供し、本製品の“かりっ”と感を直感的に訴求してまいります。さらに、人気声優・山口勝平さんがキャラクターボイスを務める黒豆自身の視点から、香ばしさや美味しさを、ユーモアを交えて語ることで、親しみやすく、より印象的に黒豆茶の魅力を伝えます。
≪中谷美紀さん プロフィール≫
1976年東京都出身。1993年に俳優デビュー後、「嫌われ松子の一生」にて日本アカデミー賞最優秀主演女優賞受賞。2023年にはニューヨークにてミハイル・バリシニコフと共に舞台「猟銃」を上演。映画、ドラマ、舞台などその活動は、国内外問わず、多岐にわたる。書籍の執筆活動も手掛けており、最近の著書には「文はやりたし」「オフ・ブロードウェイ奮闘記」（幻冬舎文庫）がある。また、現在Audibleにて配信中の原田マハ著書「リボルバー」でナレーションを務める。2025年は9年ぶりに日本公演を行うウィーン国立歌劇場2025年10月日本公演の公式アンバサダーに就任。
中谷美紀インスタグラム ＠mikinakatanioffiziell
≪山口勝平さん プロフィール≫
アニメ「らんま1/2」の早乙女乱馬役で注目を集め、「犬夜叉」では主人公・犬夜叉役、「ONE PIECE」ではウソップ役を長年担当。さらに「名探偵コナン」では工藤新一および怪盗キッド役、「はなかっぱ」ではがりぞー役を務め、幅広い世代から親しまれている。映画「魔女の宅急便」では少年トンボを演じ、アニメーション映画でも印象的な役を数多く担当。その明るく親しみやすい声と確かな演技力で、アニメ・映画・舞台・吹き替えと多岐にわたるジャンルで活躍を続けている。
≪ご参考 「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」製品概要≫
「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」は、国産の「黒大豆」を使用して伊藤園独自の「かりっと焙煎」でじっくり焼き上げることで、“かりっ”とした黒豆の香ばしい味わいをお楽しみいただける黒豆茶飲料です。本製品には大豆イソフラボンを19～40mg（1本＝500ml当たり）含んでおり、脂質・糖質・カフェインゼロの設計です。
≪製品概要≫
製品名：おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶
品名：黒豆茶（清涼飲料水）
容量・容器：500mlペットボトル
希望小売価格：194円（180円）
販売地域：全国
