「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」の新作TV-CM「かりっと誕生！黒豆茶」篇を、9月1日（月）より放映開始











アニメ「らんま1/2」の早乙女乱馬役で注目を集め、「犬夜叉」では主人公・犬夜叉役、「ONE PIECE」ではウソップ役を長年担当。さらに「名探偵コナン」では工藤新一および怪盗キッド役、「はなかっぱ」ではがりぞー役を務め、幅広い世代から親しまれている。映画「魔女の宅急便」では少年トンボを演じ、アニメーション映画でも印象的な役を数多く担当。その明るく親しみやすい声と確かな演技力で、アニメ・映画・舞台・吹き替えと多岐にわたるジャンルで活躍を続けている。



≪中谷美紀さん プロフィール≫1976年東京都出身。1993年に俳優デビュー後、「嫌われ松子の一生」にて日本アカデミー賞最優秀主演女優賞受賞。2023年にはニューヨークにてミハイル・バリシニコフと共に舞台「猟銃」を上演。映画、ドラマ、舞台などその活動は、国内外問わず、多岐にわたる。書籍の執筆活動も手掛けており、最近の著書には「文はやりたし」「オフ・ブロードウェイ奮闘記」（幻冬舎文庫）がある。また、現在Audibleにて配信中の原田マハ著書「リボルバー」でナレーションを務める。2025年は9年ぶりに日本公演を行うウィーン国立歌劇場2025年10月日本公演の公式アンバサダーに就任。中谷美紀インスタグラム ＠mikinakatanioffiziell≪山口勝平さん プロフィール≫≪ご参考 「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」製品概要≫「おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶」は、国産の「黒大豆」を使用して伊藤園独自の「かりっと焙煎」でじっくり焼き上げることで、“かりっ”とした黒豆の香ばしい味わいをお楽しみいただける黒豆茶飲料です。本製品には大豆イソフラボンを19～40mg（1本＝500ml当たり）含んでおり、脂質・糖質・カフェインゼロの設計です。≪製品概要≫製品名：おいしく大豆イソフラボン 黒豆茶品名：黒豆茶（清涼飲料水）容量・容器：500mlペットボトル希望小売価格：194円（180円）販売地域：全国