PPA Tour Asia、マレーシアとベトナムで連続開催のカップ戦を実施

シンガポール、2025年8月26日 /PRNewswire/ -- PPA Tour Asiaが同地域でカップ戦を連続開催し、2週間にわたってピックルボールの熱戦が繰り広げられます。マレーシアとベトナムでは、ピックルボールが大陸全域のコートを席巻する中、世界的なトップ選手と熱心なファンを迎える準備が整っています。



大会は、初めにマレーシアのクアラルンプールの9Pickle Setia AlamおよびSetia City Convention Centreにて（2025年9月24日から28日まで）開催されるMalaysia Cupで幕を開けます。その後すぐに、ベトナムのダナンのTien Son Sports ArenaおよびTuyen Son Sports Complexにて（2025年9月30日から10月4日まで）Vietnam Cupが続けて開催されます。各大会には15万ドルのプロ賞金総額が用意されており、世界水準の会場と相まって、すでに実力派トップ選手の参加が確定しています。

注目のトップ選手はBen Johns選手です。米国で150以上のPPA Tourタイトルを獲得したJohns選手がついに、アジアにGOAT経験をもたらします。

男子シングルスNo.1のスター選手、Federico Staksrud選手も金メダル獲得を目指して参戦します。アルゼンチン出身の実力者が太平洋を渡り、アジアのピックルボールの中心地で競い合います。ダブルスの女王Anna Bright選手もマレーシアに登場し、その存在感で大会を大いに盛り上げます。

豪華な顔ぶれは他にも登場し、Tyson McGuffin選手、Tyra Hurricane Black選手、Christian Alshon選手、Zane Navratil選手、Zoey Chao Yi Wang選手、Kaitlyn Christian選手、Alix Truong選手といったスター選手に加え、さらなる人気選手や地元の英雄たちが、パドルを手にして参戦する準備を整えています。

「私たちは、初のPPA Tour Asia Cupをマレーシアとベトナムで開催できることを大変嬉しく思います。本大会は、それぞれマレーシアではBold D CourtとManage、ベトナムではAmericas & Asia Connect Companyとの協力により実現しました。世界最高峰のピックルボール選手たちをこの地域に迎えることで、ファンの皆様は、急速に成長を遂げるアジアの舞台で、地域の選手たちがトップ選手に挑む姿を観戦できるでしょう。」と、UPA AsiaのマネージングディレクターであるKimberly Koh氏は述べています。

両大会では、アマチュア部門も重要な位置付けとなります。年齢やカテゴリーを問わず幅広い選手たちがプロと共に競い合い、2週間にわたり金メダルと誇りを懸けた熱戦が繰り広げられます。

アジアのピックルボールの真髄を巡る旅の準備をしましょう。チケット販売、選手登録、ファン向け体験に関する最新情報は続報をお待ちください。

PPA Tour Asiaについて

PPA Tour Asiaは、Slam、Cup、Openの3層構造のトーナメントを特徴とし、すべての地域とレベルの競技者が最高峰のピックルボール・ツアーを体験できるようになっています。同大会で獲得したポイントはPPA Tour Asiaランキングに反映され、選手たちはアジアのプロピックルボール界における究極の栄誉であるランキングNo.1の座を目指して競い合います。

UPA Asiaについて

UPA AsiaはPPA Tour Asiaを運営する、アジアにおける最高峰のプロおよびアマチュア向けピックルボールツアーであり、同地域における競技水準の拡大と発展に尽力しています。同社は、世界クラスのイベント、エリート・トレーニング・プログラム、プロへの道を通じてプロ・アスリートを育成することに力を注ぐと同時に、新たなファンを獲得し、参加者を増やそうとしています。戦略的なパートナーシップを築き、卓越したトーナメント体験を提供することで、同社はピックルボールをアジアを代表するスポーツとして位置づけています。

