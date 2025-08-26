『呪術廻戦』より「虎杖悠仁」「伏黒恵」などが、「るかっぷ」のミニチュアコレクションで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04665299&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：3,520円(税込)
□発売日：2025年12月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【1BOX】4個入り
【サイズ】約40mm
【その他】PKG・ボールチェーン付き
【ラインナップ】
・虎杖悠仁
・伏黒恵
・脹相
・宿儺
お座り＆見上げポーズで飾った時に目が合う！※首は可動しません。
“るかっぷ”が約1/4サイズになってミニチュア化！小さいから集めやすい
かわいいプラ製PKG＆ボールチェーン付きで持ち歩ける仕様になっており、いつでも一緒にお出かけできます！
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
【店舗情報】
