『呪術廻戦』より「虎杖悠仁」「伏黒恵」などが、「るかっぷ」のミニチュアコレクションで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX』を、現在ご案内中です。



●るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04665299&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■るかっぷ ミニチュアコレクション 呪術廻戦 4個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：3,520円(税込)


□発売日：2025年12月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【1BOX】4個入り


【サイズ】約40mm


【その他】PKG・ボールチェーン付き



【ラインナップ】


・虎杖悠仁


・伏黒恵


・脹相


・宿儺










お座り＆見上げポーズで飾った時に目が合う！※首は可動しません。


“るかっぷ”が約1/4サイズになってミニチュア化！小さいから集めやすい


かわいいプラ製PKG＆ボールチェーン付きで持ち歩ける仕様になっており、いつでも一緒にお出かけできます！



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



【店舗情報】


