自動X線検査（AXI）市場分析：世界市場の成長、動向、機会、産業予測2025-2031
自動 X 線検査（AXI）は、X 線を被検査物に照射し、透過した X 線画像を自動解析することで、内部欠陥や組立不良を検出する検査装置である。基本的な機能は、目視や光学検査では確認困難な物体内部の状態を非破壊で評価し、品質不良を自動判定することにある。
構造上の特異性は、高分解能 X 線検出器と精密なステージ機構、画像解析アルゴリズムを統合したシステムにある。X 線源の出力調整や検出器の感度制御により、多様な材料と厚みの被検査物に対応可能である。材料技術との関係が深く、X 線透過性の高い筐体材料や、検出器の受光素子性能が画像品質を左右する。
現在注目される理由は、電子部品の高密度化と複雑化に伴う品質管理需求の高まりにある。表面実装技術の進展により、基板裏面の半田接合や多層基板内部の配線不良が問題となる中、AXI がこれらの欠陥を安定的に検出する唯一の手段としての地位を確立しているからである。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル自動X線検査（AXI）市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.8%で、2031年までにグローバル自動X線検査（AXI）市場規模は11.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動X線検査（AXI）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328126&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328126&id=bodyimage2】
図. 世界の自動X線検査（AXI）市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動X線検査（AXI）の世界的な主要製造業者には、Unicomp Technology、ViTrox、Nordson、NIKON、Viscom、Omron、Waygate Technologies （Baker Hughes）、Innometry、Comet Yxlon、Seamark ZMなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
AXIは、電子機器産業（プリント基板組立品、半導体パッケージ）、自動車産業（車載電子制御ユニット）、医療機器産業（薬剤包装の内容物検査）、食品産業（包装内の異物検出）などで利用される。特に電子機器の量産ラインでは、AXIが全数検査の工程に組み込まれ、出荷前の品質保証に不可欠な役割を担っている。
業界構造の変化として、単独の検査装置から、生産ライン全体の品質管理システムとの連携が進んでいる。検査結果のデータをリアルタイムで生産設備にフィードバックすることで、不良発生の原因を早期に特定し、製造条件を修正する閉ループ制御が普及している。クロスインダストリーの視点からは、バッテリーセルの内部短絡検査や太陽電池モジュールの欠陥検査など、新たな応用分野が拡大し、異分野の検査ロジックが共通化されている。
技術動向としては、三次元画像再構成技術の進展が顕著である。従来の二次元画像では判別困難な微小欠陥を、断層画像として視覚化することで検出精度が向上し、高品質製品の要求に応えている。
AXIの競争優位性を決める要素は、画像分解能、検査速度、欠陥判定の精度、多品種への切り替え容易性にある。特に電子機器の多品種少量生産に対応するため、検査プログラムの自動生成機能や、AIによる欠陥判定アルゴリズムの進化が競合の分かれ目となる。
技術動向としては、機械学習を応用した自動判定精度の向上が進んでいる。大量の検査データを学習させることで、微妙な欠陥の判別能力が高まり、人為的な判定バラツキを低減する。また、X線源の低出力化技術が進み、装置の小型化と安全性向上が図られ、生産ラインへの組み込みが容易となっている。
