世界の2-tert-ブチル-5-メチルフェノールメーカー分析：市場シェア、販売動向、価格変動2025
4,4’-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）とは、有機硫黄化合物であり、高分子材料や潤滑油、ゴム製品に対して優れた酸化防止効果を付与するフェノール系抗酸化剤である。構造的には、2つのtert-ブチル基を持つメチルフェノールがチオエーテル結合（-S-）によって連結された対称型分子であり、その空間障害性と電子供与性により高い酸化安定性を実現する。特に、ポリマー加工時や高温環境下でのラジカル抑制効果に優れ、ポリオレフィン、スチレン系樹脂、合成ゴムなどの分解防止、物性保持、長寿命化に貢献する。また、金属イオンとの相互作用にも安定性を示し、添加剤としての適用範囲が広い。高分子材料の耐候性・耐熱性・加工安定性を求める用途においては不可欠な添加剤の一つであり、機能性材料市場の成長とともにその需要も堅調に推移している。
本製品が属するフェノール系酸化防止剤業界においては、用途の拡大とともに製品の高機能化が顕著である。かつては酸化劣化を遅延させる「汎用添加剤」としての側面が強かったが、近年では樹脂種や使用環境に応じた「精密設計型の機能性添加剤」としての性質が強まっている。特に、自動車・電機・包装などの高分子製品においては、耐熱性・耐候性・難燃性といった性能とともに、添加剤の揮発性・抽出性・相溶性といったプロセス対応性も要求されており、単なる酸化抑制機能に留まらず、他添加剤との相乗性や成形加工への影響までも視野に入れた開発が進められている。4,4’-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）は、その高い熱安定性と分子設計の柔軟性から、こうした多機能性要求に対して高い適合性を示している点が特長である。
市場成長を支える要因としては、まず環境負荷低減と製品寿命延長を同時に実現するニーズの高まりが挙げられる。欧州をはじめとした先進国では、リサイクル性や低VOC（揮発性有機化合物）排出といった環境規制が強化されており、材料自体の耐久性を高めることで交換頻度を下げる方向にある。この流れの中で、加工段階から製品寿命までをトータルにサポートする抗酸化剤への関心が高まっている。また、新興国ではインフラ整備や工業化の進展に伴い、プラスチックやゴム製品の量的需要が増大しており、それに比例して安価かつ効果的な安定化剤の導入が求められている。4,4’-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）は、価格対性能比のバランスが良好であり、グローバルに応用範囲を広げやすい化合物としての特性を備えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル2-tert-ブチル-5-メチルフェノール市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.1%で、2031年までにグローバル4,4'-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）（CAS 96-69-5）市場規模は0.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 4,4’-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）（CAS 96-69-5）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328119&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328119&id=bodyimage2】
図. 世界の4,4’-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）（CAS 96-69-5）市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、4,4'-チオビス（2-tert-ブチル-5-メチルフェノール）（CAS 96-69-5）の世界的な主要製造業者には、Go Yen Chemical Industrial （GYC Group）、Guangzhou Synchemer、Huangshan Violet Biotechnologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約48.0%の市場シェアを持っていた。
