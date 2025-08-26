石原裕次郎×渡哲也「大都会-闘いの日々-」8/28(木)～ 第1話からアンコール放送開始！CSホームドラマチャンネル

「大都会-闘いの日々-」

CSホームドラマチャンネルで8月28日(木)からアンコール放送スタート！

毎週(水)(木)午後8:00～ほか

石原プロモーション制作、テレビ映画の歴史はここからはじまった！

「大都会-闘いの日々-」はメインライターに倉本聰を迎え、刑事・ヤクザという個人が警察・暴力団という組織の中で生きていく悲哀と、渡哲也が演じるマル暴担当刑事の黒岩と、その妹との兄妹愛を絡めて描かれる。刑事を主人公としたドラマではあるものの、むしろ個人の心情を深く掘り下げるとともに、犯罪の裏側に見え隠れする社会の矛盾をも指摘した“人間ドラマ”作品。石原裕次郎は新聞記者の滝川を演じている。

1976年／全31話

[監督] 小澤啓一、降旗康男、村川透、澤田幸弘、山本迪夫、舛田利雄

[脚本] 倉本聰、斎藤憐、永原秀一、大津皓一、塩田千種 ほか

[出演] 石原裕次郎、寺尾聰、渡哲也、仁科明子、神田正輝、高品格、中条静夫、篠ヒロコ、小野武彦、宍戸錠 ほか

「大都会-闘いの日々-」詳細ページ :https://www.homedrama-ch.com/series/16948あらすじ、放送日時、視聴方法はこちらのページでご確認ください。

