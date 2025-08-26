「信州 Food Market 山吹」2025年8月29日（金）OPEN！

酢久商店株式会社

延宝二年（1674年）、江戸と新潟を結ぶ北國街道沿いの信州小諸で初代・久左衛門が味噌商いを始めたのが山吹味噌（酢久商店）の始まりです。小諸藩御用達の味噌蔵として栄え、信州から越後まで商いは広がります。その後、鰹節、お茶、畳表など全国から選りすぐりの品々も扱う蔵元の商店となりました。

初出店の「信州 Food Market 山吹」では、伝統の山吹味噌をはじめ、受け継がれる確かな目利きで選んだ信州の「うまいもの」をお届けします。

３５０年の伝統。受け継がれる製法で丁寧に仕込まれる極上味噌

江戸時代から伝わる「家傳の書」に基づく伝統の製法を守り、浅間山の伏流水と長い年月蔵に住み着く「蔵つき酵母」とともに熟成された味噌。丁寧に仕込まれた味噌は美しい山吹色をしていたことから、いつしか「山吹味噌」と呼ばれるようになりました。長期低温熟成によるうま味とコクが濃厚な「コクとかおり」、代々受け継がれる創業家の名を冠した「久左衛門」など、特徴ある味噌の中から料理や好みに合わせてお選び頂けます。

直火燻製 デリカテッセンヤマブキのシャルキュトリー

本場ドイツに似た寒暖差が大きな小諸の気候や、浅間山を水源とするミネラル豊富な伏流水に魅力を感じ、新鮮で良質な肉や野菜を用いて一人のマイスターが丁寧に作るシャルキュトリー。

ソーセージやハムは特製の石窯で直火燻製され、桜と水楢の薪の燻煙香に包まれ深く優しい味わいに。

それぞれの商品の味を表現するスパイスもオリジナルブレンドし、添加物を極力抑え、食材の美味しさをそのまま活かしています。

また、山吹の甘味噌とワインで仕上げた特製ソース付きの「自家製ハンバーグ」、旨味たっぷりの山吹味噌入り無添加生ソーセージ「大寒仕込み味噌のサルシッチャ」、麹たっぷりの味噌を練り込んだ餡を大葉とともに包んだ絶品「山吹麹甘味噌入り 冷凍餃子」など、忙しい日々の食卓にも、てまひまかけた味を手軽にお楽しみ頂けます。

丸の内ランチに“ひとてま”かけたお弁当を

丸の内で働く人、丸の内を訪れる人にご満足いただける、ひとてまかけた美味しいお弁当をご用意しました。秘伝の山吹味噌に漬けて焼いた「山吹特製 鶏の味噌漬け弁当」「旨味たっぷり豚バラの味噌漬け弁当」。お魚をメインにした「肉厚サーモンの味噌漬け弁当」「秘伝の味噌漬け銀だら弁当」など、目にも鮮やかな野菜がたっぷり摂れる、お腹も体も大満足なお弁当が並びます。シャルキュトリー、野菜、玉子など具材が溢れんばかりのボリューミーなサンドイッチやお惣菜も見逃せません。ランチタイムに、旅のおともに、会社帰りに、シェフ特製の弁当・サンドイッチ・総菜をお楽しみください。

信州 Food Market 山吹 併設レストラン

併設のレストランでは、昼はワンプレートランチを、夜は日本酒にもワインにも合う小皿家庭料理や「デリカテッセン ヤマブキ」のシャルキュトリーを活かした料理を気軽にお楽しみいただけます。イタリアンシェフのオリジナルメニューの数々をお楽しみください。

鶏もも肉のベーコンマスタード焼きプレート

お昼は手軽でボリューミーなワンプレートランチを。男子も喜ぶ信州のソールフード「鶏もも肉の山賊焼きプレート」。スパイスの刺激と玉ねぎの甘さがラム肉に絡みごはんが進む「ラムと玉ねぎのスパイシー味噌炒めプレート」は、ラム肉が苦手な方にも一度は試して頂きたいひと皿。お魚派に嬉しい「サーモンと鯖の味噌漬け焼きプレート」は２種の魚が楽しめるダブルコンボ。「デリカテッセン ヤマブキ」のソーセージがたっぷり入った「ハム屋のスパゲッティ 味噌ナポリタン」「ソーセージエッグプレート」はやみつき間違いなし。どれも一度は食したくなるプレートが揃います。

夜は、忙しい一日の終わりにふっと肩の力が抜ける「おかえりなさい」とお迎えしたいレストランに。

全国の窯元や骨董の美しい和皿に盛られたイタリアンシェフの小皿家庭料理の数々に、「デリカテッセンヤマブキ」のシャルキュトリーを活かした料理も加わり、ここでしか味わえないひと皿をご提供します。

また、料理に合わせた日本酒や選りすぐりのワインも豊富にご用意しました。おひとりでふらっとカウンターに、仲間とわいわい賑やかに、シーンに合わせてお気軽にご利用いただけます。

限定100セット販売！「オープン記念セット」

オープンを記念し、山吹味噌の人気商品が詰まったお得な限定セットを、350周年記念トートバッグに入れて販売します。

信州 Food Market 山吹「オープン記念セットA」\3,500（税込）限定100セット

〇オープン記念セットA 3,500円（税込）限定100セット

・バラエティ味噌セット

・フリーズドライ味噌汁3種類

・こわれ煎餅

・オリジナルトートバック（アップルレッド・ブルーグレー選択可能）

〇オープン記念セットB 5,400円（税込）限定100セット

・バラエティ味噌セット

・フリーズドライ味噌汁3種類

・味噌汁用だしパック

・生じょうゆ300ml

・こわれ煎餅

・オリジナルトートバック（アップルレッド・ブルーグレー選択可能）

山吹味噌の人気トップ５「コクとかおり」「久左衛門」「山吹こうじ」「白山吹」「家傳山吹」を試せる嬉しい味噌詰め合わせ、ご予約頂いただいた方にのみお作りする完全予約制味噌を使った特別な「豫約醸造味噌山吹 フリーズドライ味噌汁」３種、山吹の生じょうゆダレで味付けした「こわれ煎餅」等がはいった贅沢な詰め合わせです。

＜店舗概要＞

店名：信州 Food Market 山吹

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング B1F

電話：03-6665-9337（店舗代表）

営業：平日 物販 10時-22時 レストラン11時-23時(22時LO)

土日祝 物販 10時-21時 レストラン11時-22時(21時LO)

定休日：新丸の内ビルディングに準ずる

客席数：33席

＜山吹グループ＞

ブランドサイト https://www.yamabukimiso.com/

＜本件のお問い合わせ先＞

酢久商店株式会社