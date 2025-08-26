AIデータ社、金融・保険業務のあらゆる判断をAIで高速・確実に。「AI FinancePro on IDX」リリース 審査・リスク分析・契約・顧客対応・報告業務を網羅する、金融機関向け統合AI基盤

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、銀行・証券・保険・ノンバンクなど金融機関に特化した統合型AIソリューション『AI FinancePro on IDX』の提供を開始いたしました。

審査業務、投資判断、顧客対応、監査資料作成など、広範かつ厳格な判断が求められる金融実務を生成AIと証跡管理で支援し、スピード・正確性・ガバナンスの同時強化を実現します。

■「AI FinancePro on IDX」 の主な特徴

生成AI × 審査ナレッジ × ESG・AML × 文書自動生成 × 証跡データにより、

以下の業務を網羅的にサポートします。

・ 与信・投資審査AI：財務諸表・定性情報をもとに審査項目を分析支援と要約レポート作成＆重要ポイントの抽出

・ 契約書・商品説明書生成：金融商品ごとに最新の法規制・説明義務を反映して生成

・ AML対応・リスクチェック：顧客属性・取引情報をもとにリスク分析支援・報告書作成支援

・ 顧客応対履歴のナレッジ化：コール・メール・対面内容から要点を抽出し対応Q&A化

・ ESG/SDGs向け開示支援AI：投融資先のESG関連文書の分析・要約と開示文案をAIが生成

・ 金融庁・監査法人向け対応文書：報告様式・確認表・監査対応履歴の文書管理・検索・分析

■業務の属人性とミスを減らし、説明責任に強くなる金融AI基盤

「AI FinancePro on IDX」 は、メガバンク・地方銀行・証券会社・保険会社・ファンド・FinTech企業まで幅広く導入可能です。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、テンプレート例や、活用例、PoC募集などを公開しています。

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・トライアルのお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/finance/

現在、金融・保険業界の企業様を対象に、PoC支援・審査ルール設計・ガイドライン対応AIの構築のご相談を無料でご提供中です。属人性・処理時間・説明責任に課題を感じているご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

【AIデータ株式会社について】

名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁

設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。

また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。