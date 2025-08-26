広告・Webマーケティング業界特化の転職エージェントHypeAgency株式会社、RPO（採用支援）サービスおよびインハウス採用支援事業を本格開始

HypeAgency株式会社

広告・Webマーケティング業界特化の人材紹介サービス「アドキャリ転職」を運営するHype Agency株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤 佳晃）は、RPO（Recruitment Process Outsourcing／採用業務支援）サービスおよびインハウス採用支援事業を開始しました。

従来の成果報酬型紹介に加え、採用工数の削減から自社採用力の内製化までを一気通貫で支援し、企業の成長フェーズに応じた最適な採用ソリューションを提供いたします。

【背景】

採用市場は年々競争が激化し、特に広告・Webマーケティング業界では即戦力人材の獲得が難しくなっています。企業は「採用人数の確保」と同時に「採用力の強化」という課題を抱えており、従来型の成果報酬モデルだけでは対応が難しい局面に直面しています。

【新サービス概要】

■ RPO（採用支援）サービス

採用計画立案から候補者母集団形成、選考調整、オンボーディングまでを伴走型で支援。

-採用ターゲット策定・戦略立案

-求人広告設計／配信代行（Indeed等）

-スカウト媒体でのスカウト業務代行

-Google・Meta・Xなど主要プラットフォームへの広告配信による母集団拡大

-面接日程調整・合否通知

-入社前後フォロー

■ インハウスマーケティング支援事業

企業が自社で持続的に採用できる体制／未経験マーケ人材の早期オンボーディング化

-オペレーション設計

-KPI策定／効果測定の仕組み化

-社内研修（広告学習・OJT）

-評価制度・組織体制構築

提供サービス領域と各業務モジュール

【導入メリット】

Hype AgencyのRPO／インハウス支援は、自社が運営する転職サービス「アドキャリ転職」とのシナジーを最大の強みとしています。

「アドキャリ転職」への掲載による認知向上

求人情報や採用広報コンテンツをメディアに直接掲載可能。業界特化した求職者層に効率的にリーチ。

登録人材データベースへのアプローチ

「アドキャリ転職」に登録する20～30代中心のマーケティング人材へ直接アプローチ可能。求人要件に沿ったスカウトやイベント案内で、母集団形成のスピードと質を高めます。

多角的な母集団形成チャネルの活用

スカウト媒体や求人広告（Indeed等）に加え、Google・Meta・Xといった主要プラットフォームへの広告配信も実施可能。求職者だけでなく潜在層にもリーチし、幅広い候補者プールを形成。

採用広報力の強化

メディア運営ノウハウ（記事制作、広告運用、SEO）を活かし、候補者から「選ばれる会社」へ。

短期成果と中長期資産化の両立

短期的にはRPOで即戦力人材の採用成功を加速。中長期的にはインハウス支援により、自社採用力の内製化を実現。

【モジュール型アウトソーシングの柔軟性】

本サービスは、RPOとインハウス支援の各業務を「モジュール化」して提供しています。

そのため、必要な業務のみを切り出してアウトソースすることも可能です。

例えば「求人広告運用のみ」「面接日程調整のみ」「採用KPI設計のみ」といった部分的な支援から、採用フロー全体の包括的支援まで、企業の状況に応じた柔軟な導入が可能です。

マーケティング人材の採用を次のステージへ。

「今すぐ人材が欲しい」から「自社で採用を育てる」まで、企業の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。まずは一度、貴社の採用課題についてお聞かせください。

【今後の展望】

Hype Agencyは「Marketing empowers, work transforms (マーケの力を、キャリアの力に。)」をミッションに掲げ、広告・Webマーケティング業界における人材流動性を支え続けてきました。今後は「人材紹介」「RPO支援」「インハウス支援」を三位一体で展開し、企業の採用力強化と人材のキャリア支援を両輪で推進してまいります。

詳細はこちら :https://hypeagency.jp/公式サイトへのリンク

【会社概要】

会社名：Hype Agency株式会社

所在地：東京都港区芝2丁目13番9号 芝ホワイトビル1F

代表者：代表取締役 安藤 佳晃

事業内容：人材紹介事業、RPO採用支援、インハウス採用支援

URL：https://hypeagency.jp/

厚生労働大臣許可番号：13 - ユ - 312944

【お問い合わせ先】

Hype Agency株式会社 広報担当

E-mail：contact@hypeagency.jp

TEL：050-3595-1116