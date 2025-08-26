水上ジップライン！225mの空中飛行で“よーい、アクション！” 私だけの空中体験！『空飛ぶアクション撮影隊2025』 9月4日（木）～11月30日（日）開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、全長225ｍと140mの往復ジップラインが楽しめるジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」が大人気！
本イベントでは、アクション仮面になりきることができる専用のヘルメットを装着してジップラインを滑空する際に、ヘルメットにカメラを装着し自分目線の映像が記録できる『空飛ぶアクション撮影隊2025』を9月4日（木）～11月30日（日）の期間限定で開催いたします。
専用ヘルメットには、手ぶれ補正と広角レンズで臨場感溢れる映像が撮影できるアクションカムビデオを装着しており、360°大自然に囲まれ、広大な池の上を滑空するスリル満点の飛行体験をダイナミックに撮影することができます。体験後には映像データをプレゼント！爽やかな秋風とともに、スリル満点のジップライン体験を淡路島で楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328108&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328108&id=bodyimage2】
■イベント概要
期間：
9月4日（木）～11月30日（日）
実施時間：
10時00分～18時00分（最終受付17時00分）
※季節により変動する可能性がございます。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください
会場：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」
内容：
ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」にて、イベント参加者にカメラ付きの専用ヘルメットを貸出。ジップライン滑空中の自身の目線の動画を撮影し、ゴール後に撮影データをプレゼントいたします
備考：
「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」の参加には身長120cm以上体重25kg以上が必要です。
チケット：
ゴールドチケット、プレミアムチケットをお持ちのお客様
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK （c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
