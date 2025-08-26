ウォルドーフ・アストリア大阪「ピーコック・アレー」に9月限定でディプティック新作フレグランスを表現したカクテルが登場

UKホテルマネジメント合同会社

ラズリオ

ラグジュアリーホテルブランド、ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館、総支配人：アンドリュー・ムーア）は、ホテル29階のラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」にて、2025年9月2日（火）～9月30日（火）、フランス・パリのメゾン Diptyque（ディプティック） の新作オード パルファン Lazulio（ラズリオ／クジャクの羽） の発売を記念し、孔雀の名にちなむバー空間と調和したオリジナルカクテルコラボレーションを開催いたします。

ディプティック は、自然界の宝物に着想を得たプレミアムなフレグランスコレクション Les Essences de Diptyque（レ・ゼサンス・ドゥ・ディプティック） を展開。サンゴ、マザー オブ パール、バーク（樹皮）、睡蓮、砂漠のバラなど、人には感知できない香りを持つ素材を用いたコレクションを発表しました。2025年9月2日（火）には、クジャクの羽からインスピレーションを得た新作 Lazulio が加わり、幻想的かつ華やかな香りの世界をさらに広げます。

期間中は、ホテル29階の「ピーコック・アレー」にて、コレクション6種のフレグランスそれぞれの世界観を表現したオリジナルカクテルおよびモクテルをご提供。ラウンジ＆バーの名前と同じく、孔雀の色彩と優雅さをイメージした特別な一杯で、香りと味覚の両方でディプティックの世界観をご体験いただけます。

さらに、オリジナルカクテル・モクテルをご注文のお客様には、Lazulio のモチーフをあしらったペーパーバッグタグや、対象ブティックでギフトと交換可能なギフトカードも数量限定でご用意。ラグジュアリーな香りとともに、特別な時間をお届けします。

ピーコック・アレー

Les Essences de Diptyque オリジナルカクテルコラボレーション 概要

期 間 2025年9月2日(火)～30日(火)

営 業 時 間

月曜日 11:00-23:00（L.O. 22:30）

火～日曜日 11:00-22:00（L.O. 21:30）

※2025年9月15日(月)以降、全曜日 11:00-22:00（L.O. 21:30）

カクテル提供時間：上記営業時間に準ずる

場 所 29階 ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」

料 金 Diptyque オリジナルカクテル・モクテル 各3,500円

Lazulioペーパーバッグタグ、ギフトカードをプレゼント。

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合がございます。

※料金はすべて税・サービス料15％込み。

※写真はすべてイメージです。

【お問い合わせ】

公式サイト または 06-7655-7111（代表電話）

〈オリジナルカクテルコラボレーションメニュー〉

ラズリオ（インスピレーション：クジャクの羽）

ルバーブの鮮烈な酸味とベチバーの奥行きある香りが調和し、果実味と芳香が優雅に重なり合う。

コライユ オスクロ（インスピレーション：サンゴ） ◇モクテル対応可

ローズの華やかな香りにシトラスの清々しさが重なり、軽やかに広がるアロマティックな一杯。

ルナマリス（インスピレーション：真珠層）

蜂蜜の豊かな甘みと潮風を思わせるスモーキーさに、ピンクペッパーの刺激が余韻を彩る、力強く印象的な味わい。

ボワ コルセ（インスピレーション：樹皮）

黒糖とラムの奥深さをコーヒーが包み、バニラの柔らかな香りが滑らかに響く、濃厚なハーモニー。

リリフェア（インスピレーション：睡蓮）

ヴィオラとエルダーフラワーの繊細な香りにカルダモンのスパイスが寄り添い、シルクのような余韻を残す優美な一杯。

ローズロッシュ（インスピレーション：砂漠のバラ） ◇モクテル対応可

柚子とミントの爽快感に、はちみつの柔らかな甘みが溶け合う、心地よく澄んだ味わい。

コライユ オスクロルナマリスローズロッシュ

リリフェアボワ コルセ

Diptyqueについて

1961年、パリのサン・ジェルマン地区の芸術に湧き立つムードのなか誕生したDiptyqueは、パーソナルフレグランスやホームフレグランスをはじめ、ボディケア、デコレーションオブジェといった喚起力に飛んだ香りのクリエイターです。これらの作品は、日常を忘れさせ、気まぐれなイマジネーションを自由に解放する存在です。

夢と現実、自然とアートを融合させながら、Diptyqueは、香りとイラストの戯れにより、想い出の瞬間を呼び覚ます、芳しく豊かな時を超えた世界へと誘います。

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツについて

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツは、36軒のアイコニックなホテルを展開する受賞歴を有するブランド。世界中のランドマークとなるデスティネーションで、心のこもったエレガントなサービス、唯一無二の体験と卓越した料理の提供を通じて、特別な空間を創り出しています。ウォルドーフ・アストリア・ニューヨークがリニューアルオープンし、ブランドにとって決定的な瞬間を迎えています。時代を超えた世界観からインスピレーションを受け、素晴らしい建築、著名なピーコック・アレー、洗練されたアートコレクション、ミシュランの星を獲得したダイニングやワンランク上の客室アメニティを通じて、お客様に優雅な体験をシームレスにお届けします。ワールドクラスのホテルに加え、自宅でくつろぐような快適さに高品質なサービスと卓越したアメニティを兼ね備えた空間を提供する最上級のレジデンスも展開しています。公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから心に深く刻まれる体験をご予約ください。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/waldorfastoria、X、Instagramをご覧ください。

ウォルドーフ・アストリア大阪

ウォルドーフ・アストリア大阪は、130年以上にわたり世界中の賓客を魅了してきたラグジュアリーホテルブランド「ウォルドーフ・アストリア」の日本初進出のホテルです。2025年4月、大阪・うめきた「グラングリーン大阪」に開業。世界的建築家アンドレ・フーが手がけた空間は、ブランドを象徴するアールデコの美学と日本文化の繊細な感性が融合し、唯一無二の体験を創出します。

全252室のうち32室のスイートルームをはじめ、スパ、屋内プール、フィットネスセンター、ライブラリー、バンケットルームなど充実した施設を備え、4つのレストラン＆バーでは大阪の食文化を昇華させた美食体験を提供。「True Waldorf Service」と呼ばれる洗練されたパーソナルホスピタリティを通じて、すべてのお客様に時代を超えて記憶に残る滞在をご提供します。

公式サイト： Waldorfastoriaosaka.jp

Instagram： https://www.instagram.com/waldorfastoriaosaka