CBDブランド【GRASS BEAUTE】からCBD配合の持ち運びシーシャ「グラスボーテシーシャポッドCBD25%」の新フレーバー4種を発売開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328043&id=bodyimage1】
株式会社GREEN WAVE UNLIMITED JAPANが展開するCBDブランド【GRASS BEAUTE】（グラスボーテ）からこの度、「グラスボーテシーシャポッドCBD25%」の新フレーバー4種を2025年8月26日（火）より発売いたします。
CBD配合の持ち運びシーシャ。CBD25%でフレーバーは「ブルーベリーメンソール」、「超ストロングメンソール」、「ミックスブルーベリー」、「蜜甘ダブルアップル」の4種類の展開となります。
使い捨てタイプだから便利で簡単！リキッド充填不要、カートリッジ交換不要、充電不要でそのまますぐに吸うことができます。この機会に是非ともグラスボーテをお試しいただけたら幸いと存じます。
≪GRASS BEAUTE公式サイト≫
https://www.grassbeaute.jp
【GRASS BEAUTE】（グラスボーテ）の商品ラインナップは、社内での商品企画開発者との幾度にも渉る検討を経て、お客様に本当に喜んでいただける製品のご提案に努めております。
≪商品情報≫
■グラスボーテシーシャポッドCBD25%
各1本 2,200円（税込）
・グラスボーテシーシャポッドCBD25%＜ブルーベリーメンソール＞
・グラスボーテシーシャポッドCBD25%＜超ストロングメンソール＞
・グラスボーテシーシャポッドCBD25%＜ミックスブルーベリー＞
・グラスボーテシーシャポッドCBD25%＜蜜甘ダブルアップル＞
■販売経路：自社ＨＰ、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.grassbeaute.jp
TEL：03-6625-5310
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328043&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN WAVE UNLIMITED JAPAN
