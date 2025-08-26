「日向坂46 河田陽菜&山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方」が公開！
大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン・XD HALLにて出展している『モンスターハンター ブリッジ』をより楽しめるようになる紹介動画「日向坂46 河田陽菜&山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方」を公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AaWkuqTGZgo ]
■「日向坂46 河田陽菜&山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方」公開記念キャンペーン
「日向坂46 河田陽菜&山口陽世の『モンスターハンター ブリッジ』への歩き方」動画公開を記念して、「日向坂46 河田陽菜さん、山口陽世さん」のサイン入り色紙やAmazonギフトカード5,000円分、『モンスターハンター ブリッジ』オリジナルグッズが抽選で合計40名様に当たるキャンペーンを開催！
参加方法は、『モンスターハンター ブリッジ』公式Xアカウント(@MH_BRIDGE_JP)をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストするだけ！
皆様のご参加をお待ちしております。
■キャンペーン期間：2025年8月26日（火）～ 2025年9月9日（火）13:00まで
■賞品
下記のいずれかを抽選でプレゼント！
・「日向坂46 河田陽菜さん、山口陽世さん」連名サイン入り色紙 2名様
・Amazonギフトカード 5,000円分 8名様
※画像はイメージです。
※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。
・『モンスターハンター ブリッジ』オリジナルハンディファン 30名様
※画像はイメージです。
■参加方法
１.『モンスターハンター ブリッジ』公式Xアカウント(@MH_BRIDGE_JP)をフォロー
２.キャンペーンポストをリポスト
■『モンスターハンター ブリッジ』オープン記念プレゼントキャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250826/mh-bridge_cp3/
■『モンスターハンター ブリッジ』とは？
『モンスターハンター ブリッジ』は、大阪・関西万博のために開発した世界でただ一つのコンテンツです。専用のARデバイスを装着し、360度シアター、イマーシブサウンド、床振動とすべてが融合した体験型コンテンツをお楽しみいただけます。ここでしか体験できない特別な「モンスターハンター」のコンテンツを是非体験ください。
■ 『モンスターハンター ブリッジ』特設サイト
https://www.capcom-games.com/mh-bridge/