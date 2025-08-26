Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」が“セキュリティソフト半額キャンペーン”を2025年9月1日（月）～9月30日（火）に実施！
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社）は、2025年9月1日（月）～9月30日（火）の期間、セキュリティソフト半額キャンペーンを実施いたします。
セキュリティソフト半額キャンペーンでは、Winserverの対象サービスへお申込み時に「F-Secure Windowsサーバセキュリティ」をお申込みいただくと、初年度の利用料を半額（通常18,700円（税込）→キャンペーン適用価格9,350円（税込））とさせていただきます。
セキュリティソフトの利用をご検討中の方は、是非この機会にお申込みいただければと存じます。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/security_software/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202509_security_software
【対象サービスおよびプレゼント金額】
・VPS（SSD / VPS for 会計ソフト）
・専用サーバー / GPU搭載専用サーバー / プライベートクラウド / フルマネージドサービス
→お申込み時に「F-Secure Windowsサーバセキュリティ」をお申込みいただくと、初年度の利用料を半額（通常18,700円（税込）→キャンペーン適用価格9,350円（税込））とさせていただきます。
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
トライアル利用の場合、オプションはご利用できませんので、当キャンペーンは対象外となります。
但し、キャンペーン期間内に、トライアル利用から本契約へ移行いただき、F-Secure Windowsサーバセキュリティをお申込みいただくと、当キャンペーンを適用することが可能です。
（トライアル利用開始日ではなく、本契約開始日とF-Secure Windowsサーバセキュリティのお申込み日がいずれもキャンペーン期間内でしたら、キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間内に対象サービスとF-Secure Windowsサーバセキュリティをお申込み、1ヶ月以内に料金をお支払いいただくと、お支払い時に当キャンペーンを適用いたします。
（お申込み日がキャンペーン期間内であれば、お支払いいただく日がキャンペーン期間外であってもキャンペーンの対象となります。）
【注意事項】
F-Secure Windows サーバセキュリティを2年目以降も継続してご利用いただく場合、更新費用13,200円（税込）/年がかかりますので、予めご了承ください。
【対象期間】
2025年9月1日（月）～9月30日（火）
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
