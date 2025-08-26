こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
交際相手がいないと「子どもが欲しい」が不確実に 恋愛関係が出生願望に与える影響をパネルデータで実証
ポイント
●少子化を理解する上で、出生願望の実現を妨げる要因を明らかにすることが重要です。本研究は、交際していないこと、またその期間の長さが出生願望の修正にどう影響するかを、日本を対象に検証しました。
●分析の結果、調査時に子どもがいない人のうち、交際相手がいない人は、交際相手がいる人、同棲している人、結婚している人に比べて、出生願望に対する回答が「欲しい」から「わからない」、「欲しくない」へと変化しやすく、特に「欲しい」から「わからない」への変化が顕著であることが明らかになりました。こうした変化は非交際期間の長さよりも、非交際になってからすぐに現れました。以上の結果は、交際相手がいないことが出生願望の実現を妨げている可能性を示唆しています。
●調査期間中ずっと非交際だった人のうち、女性の28％、男性の21％は出生願望が「欲しい」と答え続けている一方、「欲しくない」と答え続けているのは女性の10％、男性の7％にとどまりました。
■研究の概要
スペイン、ポンペウ・ファブラ大学の茂木良平研究員、学習院大学の麦山亮太准教授、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのAlyce Raybould研究員らの研究グループは、交際相手がいない人は、出生願望を下方修正する傾向にあることを明らかにしました。
少子化という現象をよりよく理解するために、出生願望※１がなぜ実現されないのかを分析することが不可欠です。従来の研究では、結婚や同棲をしていることが出生願望を高めるとされていましたが、交際の有無に関しては十分な検討がなされてきませんでした。日本では、18～34歳の未婚者の約7割が交際相手を持たないという現状を踏まえると、交際相手の有無や非交際期間の長さが出生願望にどのような影響を与えるかを明らかにすることは重要です。
本研究では、2009年から2023年にかけて実施された東大社研若年・壮年パネル調査※２を用い、固定効果モデル※３によって分析を行いました。その結果、交際相手がいないと、交際相手がいる、同棲している、あるいは結婚している場合に比べて、出生願望に対する回答が「欲しい」から「わからない」「欲しくない」となりやすく、特に「わからない」への移行が顕著でした。こうした変化は、非交際期間が長くなるにつれて徐々に強まるというよりは、非交際状態になってからすぐに現れる傾向がありました。また、交際や配偶関係の有無に関わらず、現在子どもはいないが出生願望を持つ人が多いこともわかりました。
以上の結果は、交際自体が出生願望の形成に重要であることを示すと同時に、意図せずに子どもがいない状態にいる人が多くいること改めて示しました。
本研究成果は、2025年8月5日(米国東部時間)に国際学術誌「Social Forces」のオンライン版に掲載されました。
■研究の背景
少子化は全ての先進国で進行していますが、人々が理想とする子ども数は約2人と大きく変化していません。これは、希望していても何らかの障壁により子どもを持てない人が多くいることを示しています。中でも子どもがいない人（無子人口）は、理想と現在の子ども数のギャップが大きく、無子人口の増加が出生率の減少に大きく影響していると報告されています。このような背景から、「子どもが欲しいかどうか」という出生願望が、どのような要因によって変化するのかを、特に無子人口において理解することは重要です。
これまでの研究では、配偶関係や同棲の有無が出生願望に与える影響は明らかにされてきましたが、交際相手の有無や非交際期間の長さが出生願望に及ぼす影響については十分な検討がなされていませんでした。日本は無子人口の割合が世界で最も高く、同棲がさほど浸透しておらず、また未婚者の約7割は交際相手がいないことを踏まえると、日本における交際行動と出生願望の関係を明らかにすることは、少子化の理解と対策において極めて重要です。