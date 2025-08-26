こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長嶋茂雄氏 逝去記念礼拝の実施 ～９月９日 立教大学キャンパスにて～
立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、2025年６月３日に逝去された長嶋茂雄氏（読売ジャイアンツ終身名誉監督、1958年経済学部卒業）を記念し、その功績を覚え、逝去記念礼拝を執り行います。
長嶋氏は、東京六大学野球で立教大学の四番打者として活躍し、華麗な打撃で全国に名を響かせました。プロ野球・読売ジャイアンツに入団後も、躍動感あるプレーで記憶に強く残る活躍を見せ、多くの人々に勇気と希望を与えました。その後は、読売ジャイアンツの監督や終身名誉監督として長きにわたる野球人生を通じ、スポーツ界のリーダーとして日本社会に偉大な足跡を残されています。その卓越した功績と貢献を讃え、本学院は2002年に「立教学院栄誉賞※」第1号を長嶋氏に授与いたしました。さらに、立教学院創立150周年となる2024年には、長嶋茂雄氏を顕彰するモニュメントを立教大学池袋キャンパス内に設置しております。
長嶋氏の生涯を覚え、振り返る時として、逝去記念礼拝を以下の通り執り行います。
（※立教学院栄誉賞・・・文化、芸術、スポーツその他社会活動全般にわたって顕著な功績を残し本学院の名誉を高めた者、
または本学院の発展に多大の貢献をした者に対し授与される。）
■■■ 開催概要 ■■■
名称：長嶋茂雄 逝去記念礼拝
日時：９月９日（火）14：00 開始
場所：立教大学池袋キャンパス
立教学院諸聖徒礼拝堂（チャペル）
主催：立教学院
内容：14：00～15：00 第１部 礼拝
15：00～16：00 第２部 献花
配信：第１部のみ、立教大学公式YouTubeライブ配信
（https://s.rikkyo.ac.jp/250909worship）
※本礼拝は関係者のみで実施いたします。一般の方の来校はご遠慮ください。
※ライブ配信は、どなたでもご視聴いただけます。
