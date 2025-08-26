こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【日本大学】抗サイトメガロウイルス薬「バルガンシクロビル」の先天性サイトメガロウイルス感染症の遅発性難聴への医師主導治験を開始
この度、日本大学医学部小児科 森岡一朗教授、埼玉県立小児医療センター 岡明病院長、神戸大学医学部附属病院小児科 野津寛大教授、国立成育医療研究センター 守本倫子診療部長らの研究グループは、神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センターを治験事務局として、臨床研究・治験推進研究事業・「先天性サイトメガロウイルス（CMV）※1 感染児の遅発性難聴を対象としたバルガンシクロビル塩酸塩ドライシロップの有効性および安全性を評価する多施設共同プラセボ対照ランダム化並行群間比較試験（VGCV-3）」医師主導治験を開始しました。
本治験は、令和7年3月から神戸大学医学部附属病院、日本大学医学部附属板橋病院で開始され、以降、全国17施設の医療機関において順次治験が開始されています。
なお、この治験は、日本医療研究開発機構(AMED)「臨床研究・治験推進研究事業」の支援を受けています。
先天性サイトメガロウイルス感染症について
先天性サイトメガロウイルス（CMV）感染症は、CMVの母子感染（※2）によって、聴覚障害、発達遅延等の重い後遺症を残す可能性がある、最も発生頻度の高い先天性感染症です。我が国の年間総出生児の0.3%（約2700人/90万人出生）が先天性CMV感染を伴って出生しており、この先天性CMV感染症は、その後に難聴や発達遅延を生じており、我が国の小児に大きな疾病負荷を与えています。
バルガンシクロビルの有効性および安全性を評価する医師主導治験
抗CMV薬であるバルガンシクロビルを生後早期から投与することにより、聴力障害や発達遅延の治療、または症状進展を抑制しうることが、我が国や諸外国の臨床研究で示されています。CMVに対する代表的な治療薬として、経口投与可能なバルガンシクロビル（※3）があり、われわれが行った医師主導治験により、生後2か月以内の症候性先天性CMV感染症に対する保険適応が認められています。現在、日本では生後3週以内の新生児尿を用いた先天性CMV感染の診断が一般診療で可能となっており、症候性先天性CMV感染症に対しては本薬の保険承認下での使用が行われています。
一方で、先天性CMV感染症で出生時に聴力障害はなかったが遅発性に難聴を発症した乳幼児や、原因不明の難聴で乳幼児期にCMV感染症が判明した児に対する保険適応はありません。
本治験では、先天性CMV感染症の遅発性難聴の方を対象とし、バルガンシクロビル経口液剤（バルガンシクロビル塩酸塩ドライシロップ）治療の第II相多施設共同プラセボ対照二重盲検比較医師主導試験（※4, ※5）を行います。
治験の概要
本治験は、選択基準（表1）を満たす先天性CMV感染児の遅発性難聴を対象に、被験者の代諾者から文書により同意を取得した後に、バルガンシクロビル1回16 mg/kgを1日2回経口投与します。投与期間は6か月間とし、投与6か月後に定められた効果判定を行い、投与終了1ヵ月後まで観察・検査を行います（図1）。6週後に難聴が進行している場合には、開鍵し、プラセボの場合にはバルガンシクロビルを投与します（図2）。
治験の評価項目は以下のとおりです。
a. 主要評価項目
ベースライン時点の聴性脳幹反応（ABR）または聴性定常反応（ASSR）に基づき軽度以上の聴力障害を有するTotal earにおける、治験薬投与開始6ヵ月後の「聴力改善」の有無
b. 副次評価項目
1）ベースライン時点のABRまたはASSRに基づき軽度以上の聴力障害を有するTotal earにおける、治験薬投与開始6週後の「聴力改善」の有無
2）治験薬投与開始6週後および6ヵ月後の聴力障害レベルについて、ABRまたはASSRに基づくBest response earにおける、「聴力改善」の有無