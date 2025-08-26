養豚（やまと豚の生産）から豚肉の加工・流通をはじめ飲食までを一貫経営で展開する株式会社フリーデン（本社：神奈川県平塚市／代表取締役社長 小俣勝彦）は、創業65周年記念事業の一環として、地域の小・中・高生の育成とスポーツ振興をテーマに、日本卓球界のレジェンドである「水谷 隼氏による卓球イベント」を開催します。本イベントは、当社が現役時代から今日まで12年にわたってスポンサードを続けている水谷氏の快諾を得て実現したものです。

フリーデンでは、平塚市、平塚市教育委員会、平塚市スポーツ協会、平塚卓球協会等の協力により、主に同市の小・中・高生の希望者を無料でご招待。 平塚総合体育館の1階席400名分のチケットを平塚卓球協会に寄贈しました。日本卓球界をけん引し、世界の頂点に輝いた水谷 隼氏によるエキシビションマッチや、技術解説等のスペシャルトークなど、児童や学生たちとの交流によって、地域から日本の未来を担うジュニアの育成とスポーツ振興に貢献したいと考えています。

同時に、体育館の2階席を入場無料としました。児童・学生のご家族や卓球ファンのみならず、広く一般の人々にもご見学いただけます。

【イベント詳細】

■名称：フリーデン65周年記念「水谷 隼 卓球イベント」

■日時：2025年9月20日（土）13:00開演（12:00開場）

■会場：トッケイセキュリティ平塚総合体育館（平塚市大原1-1 平塚総合公園内）

■入場券等：

１階席は、平塚卓球協会より配布された入場券を持参した小・中・高生のみ入場

可能となります。

２階席は、無料（入場券の申し込み不要）でどなたでもご入場いただけます。ただし、

会場の定員に達した場合は、入場を制限させていただく場合がございます。

■予定プログラム：

エキシビションマッチ

技術紹介

チャレンジマッチ

質問コーナー

抽選会

■主催：株式会社フリーデン

■後援：平塚市/平塚市教育委員会/平塚市スポーツ協会/平塚卓球協会/

株式会社タマス/株式会社HLBスポーツ



水谷 隼氏



水谷 隼氏 試合風景



水谷 隼氏 プロフィール

静岡県磐田市出身の元プロ卓球選手、木下グループ所属。現在はタレント、解説者として広くメディア等で活躍中。主な戦績は、全日本卓球男子シングルスで前人未到の10回優勝、2016年リオ五輪 男子シングルス銅メダル・男子団体銀メダル、2020年東京五輪 混合ダブルス金メダル・男子団体銅メダル

写真提供：卓球レポート/バタフライ