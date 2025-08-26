Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　川崎市川崎区東扇島から横浜市神奈川区「CBRE IM-LOGI′Q新子安」へ拠点移転を決定

報道関係者各位

関東圏冷凍物流ネットワーク強化へ 川崎市川崎区東扇島から横浜市神奈川区「CBRE IM-LOGI′Q新子安」へ拠点移転を決定

Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：坂本次郎）は、関東圏における冷凍品共配基幹拠点を、川崎市川崎区東扇島から、現在横浜市神奈川区で開発中の3温度帯マルチテナント物流施設『CBRE IM-LOGI′Q新子安』（2027年竣工予定）へ移転することを決定しました。

本移転により、保管規模の拡大と更なる物流ネットワークの継続を図り、お客様へのサービス向上と安定した物流基盤の実現を目指します。

【背景・目的】

当社は1996年より『東扇島低温物流センター』を関東圏の基幹拠点として運営し、共同保管・輸配送ならびに保税・通関業務等で広くお客様の流通サポートを行って参りました。しかし、近年の冷凍食品需要の増加に伴い、保管スペースの不足や物流オペレーションの複雑化、人手不足等の課題が顕著となっています。

今後も持続的に高まる冷凍物流ニーズへ迅速かつ柔軟に対応し、利便性・効率性・環境対応に優れた永続的な物流ソリューションを提供すべく、本移転を決断いたしました。

新拠点では保管スペースの拡大と種々の物流設備を導入することで、より多くのお客様のニーズにお応えするとともに、営業開発専門部隊を設置し共同配送サービスの強化、新規ビジネス創出にも取り組みます。

【新拠点概要】

• 物件名 ：（仮称）CBRE IM-LOGI′Q新子安

• 所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区恵比須町3-1

• アクセス：JR・京急「新子安駅」より1.2km/首都高速横羽線「子安IC」より1.1km

• 敷地面積：38,733.29㎡（11,716.82坪）

• 延床面積：97,007.13㎡（29,344.66坪）

当社使用面積：31,495.86㎡（ 9,544.20坪）※倉庫・バース・事務所含

• 建物構造：鉄骨造 地上5階建 （1階から3階までが冷凍・冷蔵倉庫）

当社使用階層：地上2階および3階

• 着工 ：2025年3月／竣工：2027年1月（予定）

• 環境認証：CASBEE A認証（予定）

【今後の展望】

Ｆ－ＬＩＮＥは新拠点への移転を機に、より一層の物流品質向上、効率化、環境配慮を推進し、地域社会やお客様、パートナー企業の皆様にとって、信頼される冷凍物流のリーディングカンパニーを目指してまいります。

■会社概要

Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社

本社所在地：東京都中央区晴海一丁目8番11号 晴海トリトンスクエアオフィスタワーY棟30階

代表：代表取締役社長 坂本次郎

設立：1952年10月2日

事業内容：貨物自動車運送業／貨物利用運送事業／倉庫業／通関業／港湾運送事業 等

企業サイトURL：http://www.f-line.tokyo.jp/