9月度公開セミナースケジュール、アイデア発想法やブランド戦略など9講座を開催。株式会社マーケテイング研究協会

9月度公開セミナースケジュール
マーケティング研究協会では9月、公開セミナーを9講座開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております！
■マーケテイング
● 値上げしても売れる！ 付加価値を伝える18の切り口と伝え方 9月5日
https://www.marken.co.jp/seminar/00652218.php
お客様が思わず手に取り、使いたくなる「付加価値」を、具体的な18の切り口から徹底分析。その価値を、どう商品コンセプトに落とし込み、パッケージや販促物、広告で効果的に表現するのか。その「伝え方」の技術まで、分かりやすく解説します。
講師：角 直樹
食品商品開発・経営コンサルタント
ハッピーフードデザイン株式会社 代表取締役
■ビジネススキル
● ビジネス図解の極意セミナー 9月11日
https://www.marken.co.jp/seminar/006537post_179.php
図解行う際の最初の思考の手順と、ビジネスの場面でこれさえ描ければ
必要十分な７つの図解の描画の手順ついて、事例を交えながら解説をします。
講師：高野 雄一
株式会社Metagram
代表取締役
■マーケテイング
● 商品企画・マーケティングのアイデア発想法 9月12日
https://www.marken.co.jp/seminar/006457post_133.php
多くの大人気おもちゃを世に送り出した講師の頭の中や日々の過ごし方を大解剖し、いつでも新しいアイデアがたくさん出せるようになる発想法や、アイデアのヒントになるセンスの磨き方などを解説いたします。
講師：大澤 孝
アイデア総研 代表 アイデアコンサルタント
■トレードマーケティング
● メーカー営業のためのデータ分析 9月16日
https://www.marken.co.jp/seminar/006532post_176.php
大手食品メーカーの現役アナリストが実務で使えるデータ分析のノウハウを徹底解説！
データ分析の基本から営業現場での応用方法まで幅広くカバーし、明日から
即実践できるスキルが身に付きます。
講師：田中 勇司
田中イノベーション経営研究所 代表 中小企業診断士
■マーケティング
● コミュニケーション戦略セミナー 9月17日
https://www.marken.co.jp/seminar/006440post_124.php
本セミナーでは、コミュニケーション戦略の核心である【WHAT：顧客に何を約束するのか】と
【HOW：その約束をどう届け、体験してもらうか】の2軸から、実践的なノウハウを徹底解説
します。
講師：前田 環
株式会社たま企画 代表 ブランド・ストラテジスト
■人材育成
● 社員が成長するための社内研修・勉強会のつくり方 9月18日
https://www.marken.co.jp/seminar/006535post_178.php
「今までの研修や勉強会のやり方で良いのだろうか？」、「効果を最大化させるための
重要な要素を見落としていないか？」といったお悩みに対し、具体的な構成例や企画設計の
ポイントを、実践事例を交えながらご紹介いたします。
講師：鈴木 英智佳
株式会社ラーニング・クリエイト 代表取締役
■ブランド
● ブランド成長戦略の考え方・進め方～ブランド拡張・ライン拡張編～ 9月24日
https://www.marken.co.jp/seminar/006510post_165.php
消費動向が変化する現代、ヒット商品開発と強いブランド育成は不可欠です。
本セミナーでは、市場探索などによる市場拡大の可能性を探すポイントを解説。
定番ブランドを持続的に成長させる戦略と手段、新規カテゴリーに展開させるための
考え方を学びます。
講師：山崎 進一
企画のびっくり箱 Y-BOX 代表
■業界研究
● これからの国内小売の方向性セミナー 9月25日
https://www.marken.co.jp/seminar/006538post_180.php
小売現場の今と、これから訪れる変化の兆しを、豊富なデータと国内外の事例、
トレンドからわかりやすく解説いたします。
講師：小野寺 裕貴
データコム株式会社 取締役 経営推進部部長
■店舗販売力強化
● 店舗事業者様向け 特別企画セミナー
【ご参加無料】リアル店舗の成長戦略 9月26日
https://www.marken.co.jp/seminar/006541post_183.php
今後求められるリアル店舗の姿を整理しながら、イマ取り組むべきリアル店舗での
「体験価値づくり」について、店舗運営の最前線で活躍する2名の「VMD」「顧客育成」の
専門コンサルタントに語っていただきます。
講師：深澤 智浩
株式会社深澤企画 代表取締役
齋藤 孝太
株式会社SIS 代表取締役 顧客育成コンサルタント
マーケティング研究協会
主催会社：株式会社マーケティング研究協会
マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「BtoB営業力強化」という3つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。
上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
株式会社マーケティング研究協会
105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F
代表取締役：平林 信吾
事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業
設立： 1962年
https://www.marken.co.jp/
