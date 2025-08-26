今年度初！「全農みんなの子ども料理教室」を開催！ ～全農グループ各社提供の国産農畜産物で料理作りに挑戦！～

ＪＡ全農は８月２５日（月）、ＪＡ横浜クッキングサロンハマっ子（所在地：神奈川県横浜市）で「全農みんなの子ども料理教室」を開催しました。今年度1回目の本教室には、「ウイングせたがや代田（放課後デイサービス）」を利用する小学３年生から高校３年生までの子ども１２名が参加しました。参加した子どもたちは、料理の先生や施設のスタッフの方にサポートしてもらいながら、全農グループ各社の国産農畜産物を使用した夏らしい料理作りに挑戦しました。





全農は、子どもたちに料理を作る楽しさや食べることの大切さを伝え、自立支援につなげることや国産農畜産物に対する理解を深めてもらうことを目的に、障がいのある子どもたちを対象とした本教室を2016年度から実施しています。今回の開催を含めると、これまで１８回開催し、計290名が参加しています。

今回は、夏野菜やひき肉をフライパンで炒めてキーマカレーを作ったり、目玉焼きを焼いたりと、みんなで協力しながら楽しそうに取り組んでいました。できあがった料理を食べた子どもたちは「おかわりしたい！キーマカレーが美味しかった！」などと嬉しそうに話していました。また、施設のスタッフの方からは「自分たちで作った食事を笑顔で食べている子どもたちの姿を見ることができて嬉しい。素敵なイベントをありがとうございました」と感想もいただきました。

これからも、日本の食材の美味しさや農業の大切さを料理教室をつうじて伝えていきます。

目玉焼きを作っている模様

作った料理を食べる模様

全農グループ各社の提供商品

子どもたちへのおみやげ

メニュー

・とうもろこしバターの混ぜごはん

・ごろごろ野菜のキーマカレー

・目玉焼き

・ズッキーニとトマトのチキンスープ

・フルーツ牛乳かん

レシピ： 【公式全農】どど～ん！と「どんぶり」お弁当レシピ｜ 料理教室レシピ

（2025年8月25日開催）

全農グループ各社の国産農畜産物で作った5品

提供品一覧

Ｘアカウント「全農広報部 食農応援」

「全農広報部 食農応援（＠shokuikuzennoh）」では、本教室の様子、テレビやラジオ番組、食・農に関するイベント、全国各地のキャンペーン情報などを発信しています。

ＵＲＬ：https://x.com/shokuikuzennoh

料理教室概要

（１）教室名：全農みんなの子ども料理教室

（２）実施日：2025年８月２５日（月）

（３）会 場：ＪＡ横浜「クッキングサロンハマっ子」

（４）主 催：全国農業協同組合連合会

（５）協 賛：全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）

ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）

全農チキンフーズ（株）、雪印メグミルク（株）

（６）協 力：ＣＰＭ生活者マーケティング（株）