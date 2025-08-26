忙しい毎日に、頼れる時短電子レンジ　「赤外線センサー」「時短モード」搭載で、日々の調理を手軽においしく「センサー付フラット電子レンジ（DR-F423B）」

株式会社ツインバード

株式会社ツインバード（代表取締役社長 野水重明 本社：新潟県燕市）は、「感動シンプル」ラインとして、あたための質にこだわり、家族で使える23Lの大きめサイズと縦開きドアで使いやすさを追求した「センサー付フラット電子レンジ（DR-F423B）」を、2025年9月5日（金）に発売予定です。

共働き世帯の増加や、ライフスタイルの多様化に伴い、冷凍食品市場は年々拡大を続けており、1人あたりの冷凍食品の消費量は増加傾向にあります。また、作り置き料理やレトルト食品を活用する家庭も増えております。本製品は、電子レンジの「あたためムラ」「解凍ムラ」にストレスを感じるという、日常の暮らしの「不」を解消することを目指しました。

「センサー付フラット電子レンジ（DR-F423B）」 は、これまで単身世帯を中心にご好評いただいている「センサー付フラット電子レンジ（DR-F282）」に続いて、ご夫婦やファミリー層にも対応できる一台として開発しました。「赤外線センサー」×「インバーター」×「加熱制御プログラム」を搭載し、“もっと大きく”、“もっと使いやすく”の声に応えました。本製品はシンプルでありながら、あたためは妥協しないライフステージの変化に寄り添う単機能電子レンジです。

本製品は最大1000Wの高出力と、シンプルな操作で使いやすい「時短モード」で、たくさんの食材を一度に素早くあたためることができます。また「赤外線センサー×インバーター×加熱制御プログラム」により加熱時間を自動で調節し、冷凍食品や、少量の食事から大皿料理まで、簡単操作で適温に仕上げます。

「センサー付フラット電子レンジ（DR-F423B）」は、いつでも安定した仕上がりを提供し、手軽に調理の時短を叶えて、忙しい毎日にゆとりと快適さをもたらします。

製品特長

直感的に使える操作性と、時間を有効に使える時短モード

操作設定がシンプルなため、細かく複雑な設定は不要です。「時短モード」は、1000Wの高出力で一気にあたためることで、冷凍食品やお弁当、レトルト食品などを短時間で適温に仕上げることができます。

時間に余裕がない朝食や、忙しい夕食も手軽にちょうどよくあたためられるので、「考えなくていい」時短の価値が体感できます。

「赤外線センサー×インバーター×加熱制御プログラム」で、あたため上手

赤外線センサーは、重量センサーなど他のセンサーとは異なり、食品表面の温度を高精度に測定します。インバーター制御は、1000W～100Wの幅広い出力をスムーズに切り替えて細やかな加熱を可能にします。加熱制御プログラムは、上記2つを組み合わせ、自動で最適なあたため時間を算出します。冷凍ごはんの中心が冷たい、スープが吹きこぼれるなどの失敗が起きにくい、賢い単機能レンジです。

200W連続運転で、包丁で“すっと切れる”理想の解凍状態へ

冷凍した肉や魚を解凍する際、表面だけ加熱されて中はカチカチのまま、という経験は多くの人にとって共通の悩みです。本製品は、200Wの連続運転モードを搭載し、ムラを少なく熱を通すことで、表面が煮えたり、部分的に固いままになったりする失敗を防ぎます。グラム数の設定が不要のため、料理に慣れていない方にとっても安心です。

「23Lの大容量 × 縦開きドア × フラット構造」で使いやすさ抜群

23Lの庫内容量は、直径30cmの大皿や、大きめのお弁当容器なども無理なく入ります。さらに、縦開きドアを採用しているため、省スペースで開閉でき、料理の出し入れもスムーズにできます。庫内は回転皿のないフラット構造で、サッとお掃除が出来きるので衛生的に保てます。

製品詳細

シンプルって、こんなに豊かだ。「感動シンプル」

「シンプル」であること。それは、自分にとって、本当に必要なもの。本質を見極めた先にあるもの。自分の生活にぴったりフィットし、日々を豊かにしてくれるもの。そんな家電の本質を追求して誕生したベーシックラインが「感動シンプル」です。使う人の気持ちに寄り添って、とことん考え抜いた“快適さ”は、長く使える品質と機能、そしてタイムレスなデザインというカタチとなって、あなたの日常生活に、発見と感動をお届けします。

「感動シンプル」ブランドサイト：

https://www.twinbird.jp/brand/kandosimple/(https://www.twinbird.jp/brand/kandosimple/)

製品名： センサー付フラット電子レンジ

品番 ： DR-F423B

カラー： ブラック

JAN： 4975058642310

価格： OPEN

仕様詳細

●製品寸法 （約） : W510×D352×H303mm (ハンドル含まず)

●庫内有効寸法 （約） : W336×D336×H215mm

●質量 （約） ： 12kg

●庫内容量 ： 23L

●電源コード長 （約） : 1.4ｍ

●センサー : 赤外線センサー

●タイマー : 15分 ※1000W ： 3分

●定格電圧 ： AC100V

●定格周波数 : 50Hz/60Hz共用

●定格消費電力 : 1420W

●年間消費電力量 ： 59.5kWh/年

●省エネ基準達成率 : 101%

●メニューモード ： あたため/解凍/飲みもの/冷凍食品

●レンジモード ： 1000W/600W/600W(時短)/500W/500W(時短)/200W/100W

企業情報

株式会社ツインバード

1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを提供しています。

2021年から「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、リブランディングを始め、社名も新たに「新生・ツインバード」への転換を加速していきます。

ものづくりの土壌、燕三条

燕三条（新潟県 燕市・三条市）は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。

ニュースリリースの内容は発表時のものです。製品改良のため、デザイン・仕様が変更となる場合がございますのでご了承ください。