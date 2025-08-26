産業用製品検索サービス「メトリー」、「産業DX総合展2025東京【夏】」に出展

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、2025年7月30日から8月1日まで東京ビッグサイトで開催された「産業DX総合展2025東京【夏】」に出展いたしました。

■出展の背景

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに、測定器・センサ・建材・素材・化学物質・工具・電気電子部品など7,000カテゴリー、80,000社以上を掲載しています。

製造業界において、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進は急務となっており、特に製品調達や技術情報収集の効率化は重要な課題となっています。今回の出展では、メトリーがどのように製造現場のDX化に貢献できるかを、実際の製造業関係者の皆様に直接お伝えする機会となりました。

■開催概要

■今後の展開

- イベント名：産業DX総合展2025東京【夏】- 日時：2025年7月30日（水）～8月1日（金）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト- 公式HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo

当社は、今回の出展で得られたフィードバックを活かし、製造業界のニーズにより一層応える機能開発とサービス改善を推進してまいります。また、今後も各種展示会への積極的な参加を通じて、メトリーの認知度向上と利用促進を図り、日本のものづくり産業全体のDX推進に貢献してまいります。

■メトリーについて

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語で利用可能であり、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。 当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

